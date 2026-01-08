陳昭姿傳留任被酸「考試不及格卻留下」 麥玉珍：留下法案就會過？

民眾黨不分區立委麥玉珍（右）將卸任，傳出陳昭姿（左）可能例外留任。（翻攝自陳昭姿臉書）

民眾黨不分區立委因為黨內的「兩年條款」，除了遞補的劉書彬，7位都將在今年1月31日卸任；不過最近傳出陳昭姿推動《人工生殖法》還未通過，可能例外繼續留任。同黨準備卸任的林國成批評，比喻好像考試及格的人要卸任、考試不及格的卻要留任，不合邏輯；麥玉珍也直言法案是否能完成三讀，不是取決於任期長短，質疑：「拉長任期就能自動通過？」

民眾黨主席黃國昌日前透露，已經簽完辭職書，月底就會統一送出，讓後面順位的不分區立委候選人可以在2月1日遞補上任，坦言陳昭姿的部分還要她去和柯文哲討論，「除非柯文哲另有指示」，預先為陳昭姿例外留下伏筆。

陳昭姿可能留任引起民眾黨內反彈，認為涉及黨內制度的公平、公開性問題。麥玉珍6日表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決任期長短，充分努力後仍無法取得共識，那是民主制度的正常運作，不是個人去留可以左右，若「留下來就一定會過」，那未完成的法案，只要拉長任期就能自動通過？直言政治運作不是如此，若因擔心個別法案而拒絕制度，才是背離從政初心。

林國成也認為，如果用個案沒有通過就可以留任，就像考試及格的人要卸任、考不及格的人卻要留任，「這是什麼邏輯？」他以黨內其他立委為例，提到麥玉珍為了《新住民法》到處拜託，在國民黨支持、民進黨默認下通過；而他自己主推勞保撥補修法，他看黨團沒有動作，在最後3個月跑去拜託國民黨團總召傅崐萁，拜託完隔天就馬上排案。

林國成強調，黨部如何決定，他們會遵守，但黨中央還是要考量老百姓的觀感；白營內的雜音與輿論，仍須黨內高層來化解。





