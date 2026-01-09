陳昭姿允諾代孕入法就辭職 黃國昌：最多到2028一定要換人

黃國昌說，陳昭姿最多到2028年一定要下來。 圖：翻攝自民眾之聲YT

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（9）日拜會立法院長韓國瑜，要幫助民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法。不過，民眾黨內對於陳沒有遵守「兩年條款」而感到不滿。對此，民眾黨主席黃國昌說，他不認為有什麼歧見，民眾黨就是按照制度走。他也說，陳最多就是當到2028年，2028一定要換人。陳則說，她會配合黨的運作，全力加速推動法案，代理孕母三讀通過就辭職。

民眾黨團今下午舉辦記者會，陳昭姿受訪表示，他一生沒想過要從政，有請問過柯文哲可不可以支持法案，她再考慮加入民眾黨。她說，柯當時也不是立即答應，而是回去研究了解；她當時甚至說，如果一年完成，她也可以一年就離開。

陳昭姿指出，她本來只是單純要幫助不孕女性，尊重女性身體自主權，但是被執政黨炒作成政治攻防的議題。她直言，執政黨有時候用非常驚悚、荒謬、造謠、扭曲，甚至成為大罷免的素材，完全讓理性討論空間消失，法案推動確實有點艱難。

陳昭姿表示，民進黨多位立委昨天對她人身攻擊，甚至攻擊家庭，柯文哲打電話給她，說她被剝了一層皮。她說，她用不到這個法案了，但為何還要站出來承擔，就是為了幫助病友，甚至還有很多立委助理說都在等待這個法案。

陳昭姿指出，她是唯一代言人，「如果我放棄，他們會因為絕望而崩潰；也有人說，如果我不進入國會，台灣代孕永遠不會出現 」。她說，她會配合黨的運作，全力加速推動法案，代理孕母三讀通過就辭職離開，期待完成病友的期待以及跟柯文哲的約定。

針對民眾黨立委林國成、麥玉珍對「代孕條款」有歧見？黃國昌直說，「我不認為有什麼歧見」，從他接任黨主席以來，民眾黨就一直按照制度走。他昨天有提醒各位，去年黨代表大會有正式決議，內容就是維持兩年條款，除非創黨黨主席柯文哲另有指示，「這是白紙黑字，在黨代表大會做成決議，現在我們就是在貫徹這樣的制度」。

媒體追問，如果民進黨堅持代理孕母脫鉤無法入法，陳昭姿是不是很可能繼續當下去？黃國昌則說，再當也是當到2028年，就持續推動啊，2028一定要下來、要換人。他相信陳昭姿會持續努力，民眾黨也不希望這麼重要的事情，民進黨為了仇恨而反對，這也不是台灣社會樂見。

陳昭姿則說，民進黨刻意說她只有9條，但法案有15條，不過條數不重要。她說，她的助理前幾天都工作到半夜，甚至沒有回家，因為希望法案如同柯文哲說，「先求有、再求好」。

陳昭姿指出，團隊修正法案，希望跟國民黨團的有相當程度一致性，也要融入行政院的版本有圓滿的結果，包括有民眾黨，也有民進黨期待的部分。他說，民眾黨對於代孕採用的版本，就是國健署前署長吳昭軍已經寫好的，開了30幾次專家會議、無數次公聽會、搜集很多資料，直接入《人工生殖法》的代孕法案，以此為主軸。

