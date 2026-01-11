陳昭姿力推代理孕母遭疑「血統論」 醫師：中國常用的統戰敘事

即時中心／綜合報導

民眾黨立委陳昭姿力推將「代理孕母」納入《人工生殖法》，引發熱議；民進黨立委沈伯洋、伍麗華也以自身收養子女經驗，認為「血緣不是定義家庭的唯一標準」。對此，台灣基進前秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱則認為，柯文哲、民眾黨現在強力推行的代理孕母政策，本質上就是「血統論」；她強調，愛一個孩子根本不需要他有你的DNA，「需要的是陪伴、理解、和責任」。

吳欣岱直言，中國最常用的統戰敘事，就是「同文同種、血濃於水」。它把政治問題偷換成血緣問題，好像只要 DNA 相近，就應該服從同一個政權。「但台灣人嚮往的從來不是同樣的DNA，我們嚮往的是同樣的民主價值—自由、平等、尊重。」

吳欣岱認為，血統論最可怕的地方，在於很容易把人當成延伸物、當成工具，而不是有自由意志的個體。「而柯文哲、民眾黨現在強力推行的代理孕母政策，本質上就是這種血統論。」她強調，這是由「一定要自己的血緣」這種威權觀念發動，最後把女性身體當成工具，把生育當成可以被買賣、被指派的服務。

「更諷刺的是，從醫學角度來看，親子感情也不是靠血統建立的。」吳欣岱表示，根據研究指出，親子之間的依附與愛，關鍵在於相處的時間與互動的品質。「當你照顧孩子、陪孩子長大，你的大腦會分泌像催產素這類荷爾蒙，逐漸建立連結。」她強調，愛一個孩子根本不需要同樣的DNA，「需要的是陪伴、理解、和責任」。

