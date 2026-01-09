陳昭姿卸任台灣恐失IPAC資格？柯文哲轟：反遭民進黨踹一腳

依照民眾黨不分區立委的「2年條款」，陳昭姿應辭職卸任，但有媒體人示警，台灣恐因此失去「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）會員資格。對此，民眾黨前主席柯文哲痛批民進黨忘恩負義，現任主席黃國昌則強調國家利益至上，並抨擊綠營過去的抹黑行徑。

民眾黨立委陳昭姿、前主席柯文哲。

民眾黨首批不分區立委任期將於2月1日屆滿，但陳昭姿尚未簽署離職書，柯文哲證實，曾允諾陳昭姿可在代孕法案三讀通過後再離任。如今，陳昭姿因與民進黨立委范雲共任IPAC共同主席，其立委身分的存續，被視為維繫台灣IPAC會員資格的關鍵，讓卸任爭議增添國際因素。

民眾黨前主席柯文哲。

柯文哲今（9）日率黨團幹部拜會立法院長韓國瑜後召開記者會。黨團總召兼黨主席黃國昌首先表態，民眾黨始終將國家利益置於政黨考量之上，並非空話而是實際作為。他還原當初情景，指出是陳昭姿親身進入會場，才成功爭取到台灣的IPAC會員席次，黨中央對此也表示全力支持。

民眾黨立委陳昭姿。

然而，黃國昌話鋒一轉，怒指在陳昭姿為國爭光的同時，民進黨立委王定宇卻在抹黑民眾黨，且至今未曾道歉。他痛心疾呼「台灣怎麼可以這麼沒有是非」，並譴責執政黨憑藉網軍與媒體優勢發動攻擊，更宣示在執政黨失能時，在野黨將會「負責撐起這個國家」。

柯文哲也為陳昭姿抱屈，他表示，副總統蕭美琴能赴歐洲議會演講，即是陳昭姿協助聯署的成果，為民進黨政府爭取到國際曝光機會。柯文哲質疑，民進黨的回報竟是「再踹她一腳」，他呼籲社會不應讓這種不善良的風氣擴散，不該如此對待為台灣付出的人。

