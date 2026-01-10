陳昭姿卸任台灣「丟IPAC資格」！范雲：希望不管哪位民眾黨主席都能支持

記者楊士誼／台北報導

身為IPAC共同主席的民進黨立委范雲表示，希望不管是哪位民眾黨主席，都能支持台灣透過IPAC在國際上發聲。（圖／翻攝自范雲臉書）

民眾黨立委陳昭姿稱，代孕法案三讀後她就會請辭立委，但由於陳昭姿也是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的共同主席，一但辭職，台灣恐失去會員資格。同為共同主席的民進黨立委范雲今（10）日表示，她感謝陳昭姿的參與，民眾黨內也有其他立委認同也願意參與，希望不管是哪位民眾黨主席，都能支持台灣透過IPAC在國際上發聲。

陳昭姿先前稱，自己並未簽下民眾黨的兩年條款，民眾黨前黨主席柯文哲也表示，因自己答應將陳昭姿想推動的代孕修法列入優先法案，且一定讓她在任內完成這法案。資深媒體人黃暐瀚則說明，IPAC需要「執政黨」與「主要在野黨」一比一同時加入，才能取得資格。然而國民黨沒人願意加入，IPAC則認定擁有民眾黨為「主要在野黨」，於是陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入IPAC。他示警，若陳昭姿辭職，台灣恐怕失去IPAC會員資格。

范雲稍早透過自錄影片表示，自己參與IPAC不是為了個人或民進黨的利益，而是為了台灣、為了國家。她也表示，感謝陳昭姿的參與，不管是過去或現在，民眾黨都有其他立委認同也願意參與，希望民眾黨主席不管是哪一位能夠一起為了國家的利益，支持台灣繼續透過IPAC在國際上發聲。

