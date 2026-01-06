陳昭姿去留與柯文哲討論有照制度？黃國昌搬去年決議稱：沒有破壞黨制度

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前到立法院遊說代理孕母法案，被問及立法進度是否影響民眾黨立委陳昭姿兩年條款，柯文哲回應要私下討論，引發議論，而民眾黨團已收齊6位將卸任立委的辭職書，但陳昭姿未繳回，傳將要到法案通過才離職。媒體今（6）日詢問民眾黨主席黃國昌，此事是否有按制度走？黃國昌說，「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」，那就是去年黨代表大會決議。

黃國昌。（圖／民眾黨提供）

黃國昌今天出席民眾黨記者會，會後媒體聯訪時，被問到自己過去常常強調，民眾黨是有制度政黨，兩年條款也是柯文哲曾在媒體多次強調，但昨天卻說陳昭姿事情，需要陳昭姿跟柯文哲處理，但柯文哲非現任黨主席，不在制度之內，要怎麼說服支持者，這件事情真的是民眾黨有照制度走？

黃國昌表示，回顧整個事情脈絡，2024年總統大選跟不分區選舉，那時候是由柯文哲親自去找台灣社會上人才加入民眾黨，掛民眾黨身份去參與不分區選舉，民眾黨能在2024年拿到這麼多不分區選票，柯文哲主席絕對是最大因素，他不會說是唯一因素，但相信大家可以同意他說的，是最大因素。而柯文哲在當時跟每個不分區候選人進行招募攬才時，都有說明在黨的制度下，應該要如何運作。

黃國昌稱，去年8月黨代表大會時，當時對兩年條款要不要繼續執行，黨內有兩種不同看法，這兩種都是為了民眾黨好，有認為應該繼續執行，這樣讓台灣社會看到民眾黨開大門走大路，但也有認為黨在非常時期，兩年就換會不會影響未來兩年戰力，這兩種說法都有道理，都是為了民眾黨好，他當時作為民眾黨主席，才語重心長地跟大家說，是不是可以請大家接受他的提議：「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」。

黃國昌指出，當他這樣說完以後，全體與會黨代表沒任何人表示反對，大家全部同意，成為去年黨代表大會決議，現在做的事情，就是執行去年黨代表大會決議，至於陳昭姿的部分，由柯文哲另外處理，其實沒有破壞黨制度問題，因為去年黨代表大會決議內容就是這樣。至於柯文哲跟陳昭姿需要另外處理的事情是什麼，這可能再過一段時間以後，大家就會更清楚，因為這事情，都處於現在進行式，相信很快會有一個比較清楚明確答案。



