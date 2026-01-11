陳昭姿反擊林淑芬 曝15條「全球最嚴格版本」：有何理由阻擋？

面對被民進黨立委林淑芬酸「陳九條」，民眾黨立委陳昭姿11日反擊，民眾黨提出《人工生殖法》修正案計有33條，其中15條與代孕相關，且幾乎是全世界最嚴格的版本。（中時資料照，民眾黨團提供）

立院衛環委員會日前審查《人工生殖法》修正草案，代理孕母成為藍綠白爭議議題。綠委林淑芬狂批長期提倡代孕的白委陳昭姿「陳九條」，陳昭姿為此也不斷澄清，11日更表示自己提出《人工生殖法》修正案計有33條，其中15條與代孕相關，幾乎是全世界最嚴格的版本，且不解林淑芬指稱她為個人利益修法，「我不需要，我早就不需要了。」幫助想生不能生、不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？

陳昭姿11日於臉書表示，「請林淑芬們學好算術，哪來的9條？請林淑芬們讀好法條，哪來的個人利益？」自己代表民眾黨提出的《人工生殖法》修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。

陳昭姿指出，與代孕修法相關的部分，民眾黨是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀、生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象；在懷孕過程的健康，自主、隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以《優生保健法》及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿提及，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨團緊急召開記者會，以黨壓政、反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，衛福部能不聽話、敢不聽話嗎？即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了三十多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。

陳昭姿說，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷，「為什麼林淑芬指稱我為了個人利益而修法呢？我不需要，我早就不需要了。」如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。

陳昭姿強調，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大灑幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果，「幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？」

