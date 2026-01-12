陳昭姿可能接民眾黨團總召？ 顏若芳揭4大原因

顏若芳12日接受前立委高嘉瑜專訪。 圖：震傳媒提供

[Newtalk新聞] 民眾黨立委簽訂「兩年條款」，近日陸續有立委交出辭職書，但立委陳昭姿卻遲遲不辭職，稱自己是簽「代孕條款」，引發黨內抗議。台北市議員顏若芳今（12）日受訪分析，民眾黨換新血後，可能會推派陳昭姿擔任黨團總召。她表示，陳昭姿有一定知名度，加上陳的政治野心比黃國昌小；又是聽話、可控制的人選，過去更與綠營有淵源。

顏若芳今日接受前立委高嘉瑜專訪，她表示，柯文哲要找人選第一要是要找聽話、可控，再來要跟綠的有交情的人。況且，她畢生志願就是通過人工生殖法，政治野心也沒像黃國昌那麼重，黃國昌一直把草變成蔥，「柯文哲能夠容忍嗎？」

顏若芳指出，柯文哲近日拜會立法院民進黨團，看似是以代理孕母法案作為切入點，試圖敲開民進黨團總召柯建銘的大門，但她質疑，柯文哲是否真的關心婦女權益。她直言，柯文哲過去的言論多被認為帶有歧視女性的色彩，「很難想像他會突然關心婦女權益，政治利益恐怕還是大過於民生法案的討論。」

顏若芳也表示，柯文哲先以代孕相關法條「開路」，至少顯示他願意與民進黨靜下心來溝通、討論，這點也與黃國昌形成明顯區隔。

高嘉瑜補充，柯文哲原本預期民眾黨要走中間路線，然而，在黃國昌帶領下現在變成小藍，這2年來人工生殖法作為民眾黨優先法案，卻都沒有去談。她說，派陳昭姿出來，既是打臉黃國昌，也是跟藍綠談政治的敲門磚。

顏若芳認為，柯文哲去立法院開記者會起手式，就是要讓國民黨知道，未來民眾黨團誰有實質影響力，且讓陳昭姿擔任總召，就有可能跟民進黨合作，不一定只聽國民黨團總召傅崐萁的意見。國民黨之後是否與柯文哲談，日前也傳出國民黨主席鄭麗文要見柯文哲的消息。

