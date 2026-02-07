陳昭姿執意推人工生殖法 扁：她老公都無法管她，我又不是萬能。曾薏蘋攝

前總統陳水扁今天演講後接受民眾提問，陳水扁神清氣爽、有問必答、妙語如珠，對於台下聽眾為了發言爭執或問題太長，還會出面「管秩序」，被問到與他私交不錯的民眾黨立委陳昭姿力推將「代理孕母」納入《人工生殖法》，他說，「她老公都無法管她，我又不是萬能」。

今天聽眾對於他與陳昭姿、彭文正相關作法的態度相當好奇，他說，陳當民眾黨不分區立委又不是他推建議，「陳接受這個位子後才來問我，我能說不同意？」每個人都是獨立個體。

至於他曾專訪彭文正談到前總統蔡英文論文案，外界認為他跟對蔡英文論文案跟彭立場一致；扁表示，「我沒有相信任何一個人，我只相信自己」，不要斷章取義。

對於提問人說他「我偉大」，扁說，「不要給我灌迷魂湯，我沒有偉大」，沒有偉大的總統，只有偉大台灣人民，不要陷入蔣總統時代。

至於蔡英文博士論文；扁說，「不是把我考倒了，我又沒有寫過，連碩士論文都沒寫過，所以我說，你就回來說清楚，以後不要再給我斷章取義」。

