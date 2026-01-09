「陳昭姿幫忙才讓蕭美琴登歐洲議會」 柯文哲嘆：如今反被民進黨踹一腳

為了推動人工生殖法修法，民眾黨創黨主席柯文哲日前特別到立法院拜會，更與民進黨團總召柯建銘及民進黨團會面，如今人工生殖法持續卡關，民進黨立委林淑芬昨（8）日怒批民眾黨立委陳昭姿是「陳九條」。對此，被問到綠白合是否破局，柯文哲今（9）日直言，之前副總統蕭美琴可以去歐洲議會演講，是因為陳昭姿幫忙連署，「民進黨回報陳昭姿了什麼？再踹她一腳嗎？」柯文哲感判，不要把不善良的文化變成一個台灣普遍存在的現象，這很糟糕。

對於綠白合可能性，柯文哲表示，蕭美琴可以去歐洲議會演講是因為陳昭姿幫忙連署，陳昭姿讓民進黨政府有機會在國際社會上出現，「民進黨回報陳昭姿了什麼？再踹她一腳嗎？」他直言，台灣社會過去是很善良的，不要把不善良的文化變成一個普遍存在的現象，這很糟糕，「不要這麼不善良。」

總預算卡關 黃國昌批： 先問賴清德為何不依法編列 ​

​對於總預算是否會部分計畫送審查，黃國昌表示，會變成如今的局面，先問賴清德為何不依法編列預算，第二，執政黨擺爛，在野黨就要負責撐起這個國家，這句話不是隨便說說，而是正在發生的事情，其中針對特定新興計劃，有必要的依照預算法規定，特別將它們抽出，黨團一直在跟國民黨團溝通和協調。

針對中央政府總預算卡關，黃國昌（見圖）表示，會變成如今的局面，先問總統賴清德為何不依法編列預算。（柯承惠攝）

黃國昌強調，提案已經準備好，不是只有TPASS，但是基於和國民黨團之間的互信和尊重，下周會跟國民黨團幹部一起詳閱所有的計劃書，大家一起坐下來討論。

