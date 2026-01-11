陳昭姿強推代理孕母！吳思瑤2年前神發言被挖出：我的子宮輪不到你來管

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，還自爆沒簽民眾黨的兩年條款，而是和前民眾黨主席柯文哲簽代孕條款，話題連日延燒；近日民進黨立委吳思瑤2年前的發言被挖出，她高喊「我的子宮輪不到你來管」，片段再度引發網友熱議後，吳思瑤再喊話「管好自己的黨，女人的子宮輪不到你來管！」

近日民進黨立委吳思瑤2024年選前一段發言再度被網友挖出討論，當時她表示，「大家好，我是吳思瑤，我今年49歲，我是三貓一狗的媽。吳思瑤沒有結婚、沒生小孩，但是我的人生跟大家一樣精采！我要告訴全天下所有的楊志良們，管好自己的嘴，我的子宮輪不到你來管！」

廣告 廣告

吳思瑤2年前神發言被挖出，當時她嗆「我的子宮輪不到你來管」。（圖／資料照）

她表示，「因為在自由民主的台灣，我們擁有百分之百的身體自主權。如果你想生，國家跟你一起養！我們可以選擇愛人的性別、愛人的自由！國會要過半，不要讓楊志良們陰魂不散，好不好？」

如今陳昭姿力推代理孕母制度引發爭議，吳思瑤2年前這段發言再度引發熱議，11日吳思瑤發文表示，「沒想到2026的台灣，楊志良沒有進國會，但立院來了一個陳昭姿。民眾黨掀起茶壺裡的風暴，讓全台灣驚訝詫異，女人的子宮真的活生生赤裸裸成了政治的交易品。so real！」最後吳思瑤強調，2026的她要說：「管好自己的黨，女人的子宮輪不到你來管！」

更多三立新聞網報導

黃國昌突訪美 吳思瑤酸：在台灣沒戲唱只好出國去 軍購、關稅都是幌子

民進黨台北市長誰出戰？王世堅點名卓榮泰、鄭麗君等6人是適合人選

陳昭姿推代孕「柯文哲扯IPAC資格」 吳思瑤：盼守護台灣也是她畢生心願

糗！蔣萬安白謝了審總預算50：59票遭否決 TPASS等預算國民黨也未放行

