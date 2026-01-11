陳昭姿強推代理孕母 金馬男星曝連續劇劇情：人類文明會不會玩過頭了

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，自爆沒簽民眾黨的兩年條款，而是和前民眾黨主席柯文哲簽代孕條款，話題連日延燒；金馬男星陳慕義舉連續劇劇情為例直呼，「人類的文明會不會玩過頭了？何忍對生命這麼的輕蔑、為所欲為；孩子需要的是愛，不是DNA」。

柯文哲陪同陳昭姿拜會朝野黨團，力推《人工生殖法》修法。（資料圖／民眾黨團提供）

陳慕義寫道，台灣的連續劇常常這樣演：「這個女人沒懷孕，扒著門板趕不走，但求升格當大老婆；續之而來的這個女人，低著頭很害羞就懷孕了。婆婆願意認這個孫子，但是不願意給這個女人名份，兒子認為這個女人其實是和之前那個男人有的，於是去尋找另外一個女人…這個女人就懷孕了」。

陳慕義直言，人類的文明會不會玩過頭了？何忍對生命這麼的輕蔑、為所欲為，他強調，孩子需要的是愛，不是DNA。（圖／翻攝自陳慕義臉書）

「於是這個女人頂著肚子去跟兒子的媽媽『搗』（台語，意指哭訴），說那個女人懷的是另一個男人的孩子，兒子於是趁機把那個女人趕出去；那個女人扒著門板，可惜門板不堪一直被扒、掉下來了」。

「之前的那個男人，也早就因為這個女人變心不想活…輕生但沒死。沒死之後就去和和兒子懷孕的那個女人先懷孕，再假裝是和兒子懷孕的，正當大家都霧煞煞的時候，一直在播廣告，緊張緊張緊張、刺激刺激刺激。登登～消失很久的大老婆，帶著一個挺著一個大肚子的『代理孕母』出現了」。

「娘喂～女性的復仇」。陳慕義直言，人類的文明會不會玩過頭了？何忍對生命這麼的輕蔑、為所欲為，他強調，孩子需要的是愛，不是DNA。

