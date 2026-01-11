陳昭姿強推代理孕母 金馬男星曝連續劇劇情：人類文明會不會玩過頭了
記者李鴻典／台北報導
民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，自爆沒簽民眾黨的兩年條款，而是和前民眾黨主席柯文哲簽代孕條款，話題連日延燒；金馬男星陳慕義舉連續劇劇情為例直呼，「人類的文明會不會玩過頭了？何忍對生命這麼的輕蔑、為所欲為；孩子需要的是愛，不是DNA」。
陳慕義寫道，台灣的連續劇常常這樣演：「這個女人沒懷孕，扒著門板趕不走，但求升格當大老婆；續之而來的這個女人，低著頭很害羞就懷孕了。婆婆願意認這個孫子，但是不願意給這個女人名份，兒子認為這個女人其實是和之前那個男人有的，於是去尋找另外一個女人…這個女人就懷孕了」。
「於是這個女人頂著肚子去跟兒子的媽媽『搗』（台語，意指哭訴），說那個女人懷的是另一個男人的孩子，兒子於是趁機把那個女人趕出去；那個女人扒著門板，可惜門板不堪一直被扒、掉下來了」。
「之前的那個男人，也早就因為這個女人變心不想活…輕生但沒死。沒死之後就去和和兒子懷孕的那個女人先懷孕，再假裝是和兒子懷孕的，正當大家都霧煞煞的時候，一直在播廣告，緊張緊張緊張、刺激刺激刺激。登登～消失很久的大老婆，帶著一個挺著一個大肚子的『代理孕母』出現了」。
「娘喂～女性的復仇」。陳慕義直言，人類的文明會不會玩過頭了？何忍對生命這麼的輕蔑、為所欲為，他強調，孩子需要的是愛，不是DNA。
更多三立新聞網報導
藝人表態力挺！陳慕義、楊大正、阿美：支持邱議瑩
恭喜金曲歌王嫁女兒 演藝圈獻祝福！新郎誓詞一句話震撼全場
金馬男星力挺卓榮泰不副署財劃法 開嗆藍白：有種就提不信任案
南韓電子入境卡「台灣歸中國」！陳慕義怒嗆1句不忍了 台網暴動嗨翻
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 99
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 25
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 4 小時前 ・ 12
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 30
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 65
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅
多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」造咖 ・ 1 天前 ・ 1
古天樂鬆口「宣萱不只是朋友」狂跑行程身體累垮：只想在房睡一整天
香港經典劇集《尋秦記》時隔25年推出電影版，監製兼主演古天樂與宣萱暌違12年再度來台來台宣傳，今（9）日在台北舉行記者會，《尋秦記》在港澳上映後更創下亮眼票房成績。他也向台灣影迷許願，希望能有更多機會來台，「希望到時候能帶林峯一起來，讓他親自和台灣粉絲聊聊。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
蔡依林素顏吃早午餐被野生捕獲！「身旁還有2天后」 私下交情曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后蔡依林Jolin日前在大巨蛋舉辦演唱會，創造出演唱會天花板，近來她則是在休息，今（10）日晚將擔任金唱片頒獎典禮的頒獎...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11