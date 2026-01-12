陳昭姿強推代理孕母 陳慕義：何忍對生命這麼輕蔑？孩子需要的是愛，不是DNA

陳昭姿強推代理孕母，並曾說「子宮本來就是工具」，張益贍文直言，把他人子宮當工具，誕生優秀孩子的觀念，第一個提出這觀念的政黨是，德國納粹黨的「社會達爾文主義」。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿主張《人工生殖法》修法納入「代理孕母」政策，她曾說，自己是醫學院畢業的，「子宮本來就是工具」、「除了孕育小孩沒有其他功能」；民進黨立委林淑芬質疑，攸關代孕的法案卻只有九條，嘲諷陳昭姿為「陳九條」。對此，金馬獎得主陳慕義有感而發，何忍對生命這麼輕蔑、為所欲為？孩子需要的是愛，不是DNA。

陳慕義日前在臉書發文提及，台灣的連續劇常常這樣演，這個女人沒懷孕，扒著門板趕不走，但求升格當大老婆，續之而來的這個女人，低著頭很害羞就懷孕了。婆婆願意認這個孫子，但卻不願給這個女人名份，兒子認為這個女人其實是和之前那個男人有的，於是去尋找另外一個女人…這個女人就懷孕了。

他說，「於是這個女人頂著肚子去跟兒子的媽媽『搗』（台語，告狀之意），說那個女人懷的是另一個男人的孩子，兒子於是趁機把那個女人趕出去，但那個女人扒著門板，可惜門板不堪一直被扒、掉下來了，之前的那個男人，也早就因這女人變心不想活…輕生但沒死」。

「沒死之後，就去和兒子懷孕的那個女人先懷孕，再假裝是和兒子懷孕的，登登～消失很久的大老婆，帶著一個挺著一個大肚子的『代理孕母』出現了」。陳慕義直呼，「娘喂～女性的復仇」，人類的文明會不會玩過頭了。

此外，政治評論員張益贍11日也發文直言，認為自己基因優秀，所以可以用自己的精、卵子，並把他人子宮當工具，誕生優秀孩子的觀念，並不是民眾黨立委和主席所獨創，第一個提出這觀念的政黨是，德國納粹黨的「社會達爾文主義」。

