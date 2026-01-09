即時中心／黃于庭報導

為協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。不過，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，不僅黨內傳出雜音，不滿陳昭姿可當到法案通過再卸任；外界也相當關心，若陳真的成為2年條款例外，要如何說服支持者，民眾黨是有制度的政黨？對此，黨主席黃國昌鬆口認了，再當也就當到2028年。

面對爭議，陳昭姿表示，她往後會配合整個黨的運作，全力加速推動法案，用最快速度完成，「只要代理孕母三讀通過後，我就會辭職離開，也希望早日完成眾多病友的期待，同時完成柯P和她之間的討論及約定」。

民眾黨立委陳昭姿。（圖／民視新聞）

而黃國昌則說，去年黨代表大會通過決議，就是黨的制度，至於為什麼會加例外但書，因為他知道柯文哲曾經答應陳昭姿這件事（推動人工生殖法修法），所以才加但書，當初民眾黨找她當不分區立委時，答應人家的事情就要做到。

接著，黃國昌提到，在立法院2年也好4年也好，要把立法院工作當成是奉獻、犧牲、付出、努力，對民眾黨而言，身在立法院就是來工作及戰鬥，而不是來當官的，心裡如果有這樣正確的認知，就不會去思考有的沒的問題，「我向來態度跟立場都是這樣」。

快新聞／陳昭姿成民眾黨特例！不受2年條款約束 黃國昌認了：可當到2028

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

針對2年條款，黃國昌稱，還是回到黨的制度在做這件事，2024年民眾黨招募人才，當初柯文哲找他時他就有表態，所以覺得把他排在不分區，對政黨票有幫助，那他願意，「但我只做2年。幫柯主席代理立法院黨團，接下來我有其他任務與工作要做」，且當初當不分區時就有1張辭職書，票都還沒投就簽字了。

「再當也就是當到2028年」，黃國昌直指，持續努力推動法案，再當也是當到2028年，到時候一樣要下來換人，相信陳昭姿會持續努力，當然也不希望這麼重要的事情，「民進黨為反對而反對，甚至為了仇恨而反對，相信這也不是台灣社會所樂見」。

