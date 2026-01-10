陳昭姿推代孕「柯文哲扯IPAC資格」 吳思瑤：盼守護台灣也是她畢生心願

記者陳思妤／台北報導

吳思瑤9日在立法院接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，還自爆沒簽民眾黨的兩年條款，而是和前民眾黨主席柯文哲簽代孕條款；柯文哲則說，推代理孕母是陳昭姿畢生心願，還扯「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）稱，是陳昭姿幫忙副總統蕭美琴才能去歐洲議會演講，但民進黨卻踹一腳。對此，民進黨立委吳思瑤今（10）日直言，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致，希望守護台灣也是陳昭姿的畢生心願，促成民眾黨為台灣發聲。

柯文哲稱，推動代理孕母是陳昭姿畢生心願，要用最快時間「先求有再求好」，此外，由於陳昭姿也是IPAC的共同主席，一但完成立法後辭職，台灣恐失去會員資格，柯文哲則說，蕭美琴可以到歐洲議會演講是因為陳昭姿幫忙，願意去連署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。

對此，吳思瑤今天在社群平台表示，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致。所以，就像人工生殖技術與代孕脫鉤一樣，《人工生殖法》與IPAC也沒有絕對的對價。

吳思瑤指出，在國民黨杯葛抵制下，台灣能順利加入IPAC，確實衷心感謝陳昭姿，這份肯定與感謝沒有也不會改變，不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿的一切。

吳思瑤表示，但支持加入IPAC，與民主同盟國家站在一起抵禦中共打壓，希望不只是陳昭姿個人主張，也能是民眾黨的政黨主張。不管陳昭姿何時卸任、由誰接任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

吳思瑤也直言，「希望守護台灣也是陳昭姿委員的畢生心願！一起促成民眾黨為台灣發聲」。她說，這就是「我們雖然不同黨，但都是同一國」，對內可以競爭，意見可以不同，但對外都要團結一致。

