陳昭姿是共同主席！若離開立法院 台灣恐失IPAC會員資格

范雲和陳昭姿是台灣代表的共同主席，若缺少在野立委代表，台灣恐將失去IPAC會員資格。（翻攝自陳昭姿臉書）

民眾黨立委陳昭姿為了推動代理孕母合法化，近日在立法院掀起朝野論戰，傳出她不用和其他民眾黨立委一樣在本月底辭職，是因為她並非簽署「兩年條款」，而這也在黨內引發爭議。然而媒體人黃暐瀚指出，陳昭姿若真的請辭立委，她所擔任共同主席的IPAC恐因為缺少「主要在野黨」的參與，而讓台灣失去會員國資格。

陳昭姿為了推代孕 認了沒簽兩年條款

民眾黨不分區立委有「兩年條款」的任期限制，然而最近傳出，陳昭姿因為主推的代理孕母法案還沒通過，將會繼續留在立法院，引發民眾黨內外的質疑聲。陳昭姿昨（8日）親自證實，她並未簽署兩年條款，她和前主席柯文哲簽的是代孕條款，代孕何時通過她就會何時請辭。

只不過代理孕母所涉及的爭議至今仍難解，恐怕也不是陳昭姿再延兩年任期就可以通過，陳昭姿是否辭職、或破例留任，目前仍有許多變數。

然而黃暐瀚發文指出，與其質疑陳昭姿為什麼可以不辭職，他更關注的是「一旦陳昭姿離開立院，好不容易才加入的『IPAC』，台灣恐將失去會員國資格。」

陳昭姿和范雲為IPAC台灣代表的共同主席。（翻攝自IPAC官網）

IPAC是什麼？台灣為何能加入？

「IPAC」全稱為「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China），由英國保守黨前黨魁發起，有44個會員國、約290名議員參與或擔任共同主席，現任美國國務卿盧比歐也是創始共同主席。副總統蕭美琴2025年11月受邀至IPAC在比利時布魯塞爾歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，IPAC形容這是一場「突破性演說」。

蕭美琴去年11月到歐洲議會的IPAC峰會進行演說。（翻攝自陳昭姿臉書）

然而根據規定，要成為IPAC會員國，必須要有一名執政黨與一名在野黨的議員一起擔任共同主席。台灣目前是由民進黨立委范雲和民眾黨陳昭姿擔任此一身分，蕭美琴去年也曾寫親筆信感謝陳昭姿願意不分黨派，一起幫台灣爭取更大的國際空間。

蕭美琴感謝陳昭姿不分黨派幫台灣爭取國際空間。（翻攝自陳昭姿臉書）

沒有國民黨立委願意！若沒人接手台灣恐失會員資格

黃暐瀚指出，由於台灣的主要在野黨國民黨沒有一位立委願意加入，IPAC經過討論後，認定擁有8席的民眾黨在國會掌握關鍵席次，也符合「主要在野黨」的資格，才藉由范雲和陳昭姿擔任共同主席、讓台灣正式加入IPAC。

換言之，若陳昭姿卸下立委身分，且無其他在野立委接手，台灣恐將跟著失去IPAC的會員資格，黃暐瀚坦言：「這事令人有點擔心。」

