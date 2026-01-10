陳昭姿曾稱「子宮是工具」遭罵翻！辭職書「柯文哲親簽」內容曝光

即時中心／黃于庭報導

民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，目前政院版本將代孕脫鉤，前黨魁柯文哲為了此事陪同拜會藍綠黨團。不過，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，她卻自爆未簽辭職書，因柯文哲曾答應「代孕修法」通過再走，引發黨內不滿。對此，民眾黨中央委員許瑞宏貼出陳的職辭書，印證柯確實親筆留下但書，「必須先完成代理孕母法案」。

民眾黨訂下不分區立委「2年條款」，不過陳昭姿任期屆滿未辭立委一事，黨內傳出許多雜音。立委林國成日前上政論指出，若陳昭姿成為2年條款例外，恐怕會有公平性問題，他更舉同黨立委麥玉珍、張啓楷為例，前者為了推動《新住民法》四處請託，後者幫年輕人加薪，也請人吃飯求幫忙，最終法案都過了。他質疑，若個案未通過就可以留下，如同「考試不及格留任」，這是什麼邏輯？

不僅林國成，麥玉珍也直指，法案通過從來不是任何一個人說了算，而是黃國昌跨黨派反覆協商、一次又一次請託的結果；也是國民黨與民眾黨團，在「有必要性、對國家有未來」的前提下，依法協商、制度共識的成果，過去那些沒過的法案，是不是只要任期拉長，就會自動通過？「政治，從來不是這樣運作的」。

快新聞／陳昭姿曾喊「子宮是工具」遭罵翻！柯文哲「親筆簽她辭職書」內容曝光

許瑞宏公開民眾黨立委陳昭姿辭職書，前黨魁柯文哲確實有寫下但書。（圖／取自許瑞宏臉書）

對此，許瑞宏貼出陳昭姿的辭職書，內容為「本人陳昭姿，自即日起辭去立法委員一職務，特此聲明」，她已於簽章處簽名；另一旁還有柯文哲親筆寫下「但必須先完成代理孕母法案，民眾黨會把此法案當作優先法案推動」。

許瑞宏直言，或許當初已經預期無法於2年內完成立法三讀，所以才有這個但書；不過，黨內聲音反對推動法案的態度與積極度，鑒於此情況，陳昭姿應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。

對此，許瑞宏更強調，黨內同志也應再團結一致，監督陳昭姿的表現，不再相互質疑與發難，大家尊重柯文哲的承諾才是。

事實上，近期代孕修法延燒，陳昭姿過往爭議言論也被翻出，有網友於社群平台Threads貼出節目片段，她稱「我是醫學院畢業的，子宮本來就是工具啊，子宮除了孕育小孩沒有其他功能，它本來就工具啊」。

貼文一出，隨即引爆廣大網友怒火，留言痛批「陳昭姿是藥師又不是醫師，根本不了解懷孕生產的風險」、「那腎臟、肝臟 也是工具啊，醫學院畢業不是神，沒有醫德的醫者，只是有醫學知識的劊子手」、「只能說這人正在將全台灣女性推往地獄，她將台灣的女性意識往回推百年，她根本是父權的打手」。





