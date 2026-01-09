陳昭姿未簽「兩年條款」公平？ 林國成跳針回：這要問黨部

民眾黨立委林國成。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委「兩年條款」期限將屆，黨團多數立委已陸續繳回辭職書，僅立委陳昭姿尚未繳交。對此，民眾黨立委林國成 今（9）日受訪時，多次強調自己並非承辦人，相關問題應由黨部說明，並重申不分區立委就是「服從黨的意志」。

針對媒體詢問是否知情未簽署「兩年條款」一事，林國成回應表示，不分區立委本來就要遵守黨的規矩與黨的規定，至於其他情況他並不了解，也不予置評；他直言，「只有一句話，服從」。

廣告 廣告

當被問及，若陳昭姿因《人工生殖法》相關因素而選擇留任，是否公平時，林國成不斷跳針回應，相關問題應詢問黨部，而非個別立委。他表示，自己知道的就是遵守黨內規定，至於是否公平，交由社會各界自行評斷。

媒體進一步追問，是否對相關情況感到疑惑，林國成仍表示，自己該做的事情已經做完，其餘部分不予置評；至於為何較晚才得知相關狀況，他再次強調，應由黨部說明，因為自己並非承辦人。

針對兩年條款爭議，民眾黨主席黃國昌日前表示，陳昭姿的去留將由前主席柯文哲另行處理。陳昭姿昨（8日）也在立法院衛環委員會審查《人工生殖法》時證實，自己並未簽署民眾黨不分區立委的「兩年條款」，相關發展持續引發外界關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

營養午餐不僅限公立學校 何欣純加碼：不分公私立孩子一視同仁

代孕入法 他批陳菁徽：生殖醫學中心負責人又「剛好」是提案委員？根本壯世代翻版！