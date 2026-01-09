陳昭姿未辭引黨內歧見？黃國昌：來當立委不是當官 有這認知就不會些想有的沒的

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委內規有「兩年條款」，第一批立委即將在31日任滿卸任，但陳昭姿因人工生殖法未通過，目前仍未送出辭職書，此舉也引發黨內將卸任立委的不同意見。媒體詢問，對於相關黨內歧見如何處理？民眾黨主席黃國昌說，他不認為有何歧見，他接任以來一路照制度走，去年民眾黨黨代表大會有做決議，決議內容就是維持兩年條款，除非柯文哲另有指示，這是白紙黑字做成的決議。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌與立委陳昭姿，今天一同針對人工生殖法拜會立法院長韓國瑜，柯、黃、陳三人在會後舉行記者會，接受媒體提問，但各界仍關注，陳昭姿獨立於兩年條款以外，包含黨內現任立委林國成、麥玉珍有不同意見，對於黨內歧見如何處置？

廣告 廣告

對此，黃國昌說，他不認為有什麼歧見，自己接任黨主席來，一路照著制度走，去年民眾黨黨代表大會有做決議，決議內容就是維持兩年條款，除非柯文哲另有指示，這是白紙黑字做成決議，現在就是貫徹這樣的制度。

黃國昌說，對民眾黨而言，一個小黨要開始發展很不容易，他走過那段路，所以非常清楚，非常了解也非常認同柯文哲主席在面對2024，設置兩年條款的苦心跟要達成的目的，這也是為何這8位立委，過去兩年是用生命在履行柯文哲2024的政見，過去兩年能留下這樣的成績非常驕傲。而公共事務是一棒接一棒，未來八位沒有蜜月期，來就是要上工，這是他跟柯文哲共同的期許跟要求，至於離開的委員，會有各自戰鬥位置，繼續實現柯文哲主席2024年許諾的理想。

媒體追問，如此要如何說服支持者是有制度的政黨？還是柯文哲的話就是制度？黃國昌說，去年黨代表大會通過的決議就是黨的制度，而為何會有例外但書？因為他知道柯文哲有答應過陳昭姿這件事，才加了這但書，當初找人家來當不分區，答應就要做到，這是向來的原則。在立法院兩年也好、四年也好，要把立院工作，當作是犧牲、奉獻、付出，就是來工作不是來當官，心裡如果有這漾的認知，就不會去思考其他那些有的沒有的問題。



更多FTNN新聞網報導

陳昭姿不辭掀風波！柯文哲：的確有兩年條款 但有答應陳一定讓她完成法案

柯文哲為人工生殖法赴立院拜會 韓國瑜親送新年第一張「馬上幸福」春聯

陳昭姿去留與柯文哲討論有照制度？黃國昌搬去年決議稱：沒有破壞黨制度

