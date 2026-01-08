陳昭姿未辭！民眾黨內訌加劇 黨代表喊話柯文哲：聽見基層聲音

民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，且對「兩年條款」態度鬆動，並點頭讓陳昭姿留任至法案通過，卻引爆民眾黨內訌。（中時資料照，民眾黨團提供）

民眾黨前黨主席柯文哲為「兩年條款」態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，結果引發其他要卸任的白委麥玉珍、林國成不滿，而陳昭姿則稱自己簽的是「代孕條款」非兩年條款。民眾黨黨代表徐勝凌晚間表示，基層焦慮在「支持法案」與「遵守制度」是否能同時被堅持，若今天為一個委員破例，明天類似情況再出現時，是否還能堅持原則？另一位黨代表楊大緯也表態寄Email給柯文哲，盼柯聽見不同聲音。

徐勝凌8日晚間於臉書發文表示，自己稍早收到新竹在地黨員私訊，表達高度認同陳昭姿在「代理孕母」法案上的努力與專業，也理解這項法案的重要性，但真正擔心的不是法案本身，而是制度會不會因此被鬆動，該黨員表達「兩年條款是黨代表大會通過的決議，就應該貫徹到底；即便委員不在其位，黨也應該承諾把這個法案完成。」如果制度因為特定個案而轉彎，基層會開始困惑「我們過去所相信、所捍衛的原則，是否還站得住腳」。

徐勝凌提及，自己對陳昭姿只有尊敬，陳在《人工生殖法》以及代理孕母議題上的投入與堅持，是民眾黨在立院非常重要的價值展現，個人也明確支持代理孕母入法，這是一個超越黨派、回應時代需求的進步方向，這一點沒有任何模糊空間。

徐勝凌指出，但基層的焦慮在於，「支持法案」與「遵守制度」是否還能同時被堅持，制度從來不是冰冷規則，而是政黨能否被長期信任的根本，當初訂下「兩年條款」是為了讓更多優秀的人才有機會進入國會歷練，也是民眾黨對選民所做出的公開承諾，「基層所擔心的是，如果今天因為一位我們都非常尊敬、也非常重要的委員而破例，那麼明天當類似情況再次出現時，我們是否還能堅守原則？」

徐勝凌稱，此疑惑並不是針對個人，而是對制度公平性的深層不安，立法工作本來就不是一蹴可幾的事情，它更像是一場馬拉松，也是一場接力賽，「正如那位黨員所說，即便陳昭姿任期屆滿，仍然可以憑藉她的專業，在民間或黨務體系中持續推動這項重要議題；而接棒的委員，也有責任承接這一棒，完成未竟的立法工作。這樣的分工與延續，才是制度政黨應有的樣貌」。

徐勝凌說，身為黨代表，自己的角色不是替任何人下結論，而是有責任把基層真實存在的集體焦慮如實提出來討論，「我們珍惜每一位優秀的戰友，但同時也必須守住民眾黨這塊招牌所代表的誠信、公平與制度承諾。」期盼黨中央與決策層能夠正視基層的聲音，展現足夠的智慧，讓制度回歸制度，「唯有如此，我們才能走得更穩，也走得更遠」。

而同樣身為黨代表的楊大緯也在下方留言稱，「非常認同，我也寫Email給柯P了，希望他能聽到不一樣的聲音。」

