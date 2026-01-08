陳昭姿為什麼可以留下來？！前民眾黨核心爆：不斷去「盧」柯文哲

記者李鴻典／台北報導

民眾黨「兩年條款」限期將至，目前8名白營立委中，除去年才遞補上任的劉書彬以外，其他7人包括主席黃國昌，都要在今年1月31日卸任。但傳出陳昭姿因要推《人工生殖法》，可能繼續留任。林國成就比喻，這好像考試及格的人要卸任、考試不及格的卻要留任，外界看起來不合邏輯。前民眾黨中央委員張益贍則是揭露陳昭姿可以留下來的理由。

傳出陳昭姿因要推《人工生殖法》，可能繼續留任。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

林國成昨晚在政論節目中表示，自己身為一個不分區當然尊重黨中央，但如果用個案沒有通過就可以留任，就像「考試及格的人要卸任、考試不及格的人就要留任，會讓外界看起來不太符合邏輯。

張益贍今（8）天則表示，陳昭姿為什麼可以留下來？！其實不用太多理由或解讀，認識前民眾黨主席柯文哲的人就知道，只要臉皮夠厚、賴著不走、不斷的去「盧」柯文哲，被「盧」煩了，他就會說：好啦，好啦。

張益贍直言，就這樣的領導和「來者不拒，去者不追」的管理模式，劣幣驅逐良幣，「脫北者」越來越多，而柯文哲身邊和民眾黨現在會留下這些人，大家也應該不會意外吧。

