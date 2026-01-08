陳昭姿為代理孕母喊話綠營 律師：去向魔鬼兑現支票吧！

民眾黨團幹事長陳昭姿。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿為了力推「代理孕母」納入《人工生殖法》修法，出動前民眾黨主席柯文哲拜會朝野黨團。對此，律師林智群今（8）日表示，陳昭姿為了推動「代理孕母法案」，選擇跟魔鬼（藍白）交易，「既然如此，就去向魔鬼兑現支票吧！」

立法院今日進行《人工生殖法》修正草案逐條審查，民眾黨立委陳昭姿昨日在臉書發文指出，當在野黨嘗試為因子宮病變、無法自行生育，卻同樣渴望組成家庭的女性推動代孕制度法制化時，民進黨卻屢次選擇阻擋與拖延，甚至使相關法案無法進入實質審查。她質疑，這樣的作法究竟是否公平、是否合理。

林智群在臉書發文表示，陳昭姿本來是獨派，一邊一國黨，這樣的人竟然加入民眾黨，過去兩年跟藍白一起為惡，他覺得很奇怪，看起來，陳昭姿是為了推「代孕法案」，而選擇跟魔鬼（藍白）交易。

林智群直言，既然如此，就去向魔鬼兑現支票吧！反正藍白現在想通過什麼法律都可以。

