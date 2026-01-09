即時中心／林韋慈報導

民眾黨立委陳昭姿昨（8）日在立法院與民進黨團激烈交鋒，力推將「代理孕母」納入《人工生殖法》，並承認自己打破民眾黨內部的「2年條款」，未簽下辭職書，此舉也引發民眾黨內議論。民進黨立委沈伯洋也因自身收養子女的經驗，昨在社群平台發文指出「血緣不是定義家庭的唯一標準」，不少網友質疑，陳昭姿為何對代理孕母議題如此執著。有人找出過去訪談，找出其因。

陳昭姿曾在2024年於臉書自我介紹中提到，自己除了一名新科立委外，也是一名「先天性子宮發育不全」的患者，曾因無法生育而感到痛苦與絕望。她表示，在丈夫郭長豐醫師的鼓勵下，投入代理孕母解禁運動，至今已將近30年，並強調將以40年的醫藥專業，推動包括代理孕母在內的醫療政策與健保改革。

廣告 廣告

有網友貼出陳昭姿過去接受歷史教師呂捷專訪的片段。陳昭姿當時提到，她於1985年結婚，正值台灣首位試管嬰兒誕生不久，夫妻雙方皆具備醫學背景，雖早已知道自己先天無法生育，但仍難以承受傳統家庭壓力，在公婆要求下，開始嘗試尋找代理孕母。她曾接觸一名生過龍鳳胎的女性，認為對方「看起來很會生小孩」，但該名女子當時裝有子宮內避孕器，在取出並休養期間，意外懷上自己的孩子。

陳昭姿在專訪中回憶，因過去尋找代理孕母嘗試幾次皆失敗，對方生下孩子後便詢問是否願意收養，但其丈夫持反對意見，表示「想要自己的小孩」，並認為自身基因條件優秀。歷經波折後，孩子到陳家短暫生活，直到一年後才正式完成收養程序。

陳昭姿過去也曾表示，丈夫與兒子都相當支持她長期投入代理孕母相關議題。不過，仍有不少輿論感嘆，認為她身為領養家庭的一員，卻仍對血緣關係抱持高度執著；同時也批評，她作為具醫學專業背景的女立委，仍長期受限於父權結構與「必須為夫家留下親生後代」的傳統觀念。

此外，也有媒體人指出，陳昭姿過往是支持「一邊一國」的立場，但因為對於血緣的執著，寧可背棄其政治理念，與民眾黨合作。









原文出處：快新聞／陳昭姿為何對代理孕母如此執著？網揭過往訪談真相 原因是「他」

更多民視新聞報導

館長今遭起訴慘了！竟直播嗆「把賴清德X頭斬下來」 柯文哲回應了

非洲聯盟也舔共？竟附和「台灣是不可分割的領土」 外交部傻眼開嗆

恐領嘸錢！宜蘭「利澤焚化廠」回饋金分配不均 議員轟：對五結鄉民不公平

