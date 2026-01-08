陳昭姿爆氣脫口「沒有簽2年條款」 認與柯文哲是簽代孕條款

陳昭姿今在審查《人工生殖法》修正草案時，坦承沒有簽2年條款。（鏡報鄒保祥）

民眾黨8名不分區立委「2年條款」期限將至，立委陳昭姿傳為了代理孕母合法化將繼續留任，這等同辭職者會是「8-2」（遞補吳春城的劉書彬較晚上任），引來黨內立委麥玉珍、林國成不滿。今（8日）下午陳昭姿與綠委在立法院論戰《人工生殖法》時脫口，「我沒有簽兩年條款！」，並證實自己跟柯文哲約定的是「代孕條款」。

衛生環境委員會今下午審查《人工生殖法》修正草案，陳昭姿與多名綠委論戰相關法案內容，陳昭姿質疑民進黨團施壓、以黨理政，話題瞬間被政治化，引發綠委吳思瑤抗議。

陳昭姿脫口：我沒有簽2年條款

吳思瑤厲聲說道，不認同陳昭姿在討論民生議題、講法案內容時，去扯民進黨誰壓誰，講政治話，「那今天民眾黨內部為了解決妳陳昭姿的2年條款，要妳能不能夠續任，逼得要這樣...誰才在施壓啊？」

廣告 廣告

陳昭姿澄清，她跟柯文哲約定的是代孕條款。（鏡報鄒保祥）

陳昭姿則怒回擊，「我重申一下，我沒有簽兩年條款！我沒有簽兩年條款！」；吳則回那妳家的事，她只是要強調討論民生議案，就法條論法條，別再講政治、講其他黨怎樣，後來主席則宣布先休息5分鐘。

與柯文哲有約定 是代孕條款

由於黨內對於陳留任就有異音，如今陳昭姿脫口「沒簽2年條款」引發關注，她受訪也證實，知道大家都很關心兩年條款，但她與柯文哲訂的不是2年條款，就是要代孕案完成，「簡單說我訂的是代孕條款，不是2年條款」，近日柯文哲也會讓大家有所了解。

而針對同黨立委林國成說考試不及格的人留任是什麼邏輯？陳昭姿則滿頭問號，回說「他說考試不及格？誰...誰考試不及格，跟考試有關係？」

隨後陳昭姿也強調，現在距離2年條款期限還有2、3週，所以才會期待說趕快努力，盡量跟其他委員一致，但她確實跟柯文哲約定不是用2年來做計算基礎，而是完成法案。

更多鏡週刊報導

快訊／躲柬埔寨！「太子集團」董事長陳志落網了 遣送回中國調查中

蔡正元將入獄！鄭麗文頒「實踐一等獎章」表揚 10分鐘談話未提失聯飛官

赤鬼伯伯開台認「內衣褲其中一種沒穿」 羞喊：不穿太舒服了