陳昭姿爭取代理孕母入法惹議！黃國昌：柯文哲答應了民眾黨就會全力推動

立法院近日審議《人工生殖法》修法，代孕議題再度引發各界討論。民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，當初第一個答應陳昭姿要推代理孕母的人是總統賴清德，現在賴清德躲到哪裡去了？不敢面對、背棄承諾，但前主席柯文哲答應了陳昭姿，民眾黨就會全力推動，這就叫做信守承諾，這才是真正值得信賴，民眾黨會「keep our promises」。

黃國昌今日下午舉辦新北市後援會成立大會，會前接受媒體聯訪。針對2026藍白合進度，黃國昌表示，兩黨必須要把共同政見處理好，會簽訂政黨合作協議，並依照協議定出的方法，進行人選整合。共同政見部分本來敲定1月底舉行記者會發表，但國民黨稱還需要一點時間進行溝通。

黃國昌指出，民眾黨非常嚴肅、認真看待政見，不像民進黨是一個「芭樂黨」，政見隨便開，跳票也沒關係。最近從《人工生殖法》所產生種種的討論，當初第一個答應陳昭姿要推代理孕母的人是總統賴清德，現在賴清德躲到哪裡去了？不敢面對、背棄承諾，但柯文哲答應了陳昭姿，民眾黨就會全力推動，這就叫做信守承諾，這才是真正值得信賴，民眾黨會「keep our promises」。

黃國昌說明，近期民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，相關內容將在政見發表的時候再進一步報告。此外，他們也會配合國民黨的時程，等國民黨內部意見整合好後再召開共同政見發表會。

