陳昭姿特權留任引爆民眾黨內訌？ 麥玉珍：民眾黨一向堅持「誠信重於算計」

針對民眾黨不分區立委「2年條款」期限將至，立委陳昭姿去留引發關注，目前黨內尚無正式公告。近日各界對於民眾黨黨團人事輪替多加揣測，以及傳出部分特定立委應留任以利法案推動。立法委員麥玉珍曾以制度重於個人、成果重於任期回應。麥玉珍批評「留下來就一定會過」的說法是簡化想像，並重申法案三讀是跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員的結果，而非個人去留所能左右。

麥玉珍指出，法案是否能順利通過，關鍵在於是否真正把制度走完。她重申，自己在2年任期內推動2項新創法案三讀，是靠逐條溝通、逐一拜會委員與反覆協商而來，絕非靠著「坐得久」。

麥玉珍更反問，若外界宣稱「留下來就一定會過」，那麼過去許多未能完成的法案，難道只要拉長任期就能自動通過？她直言，政治運作從來不是如此，若因擔心個別法案而拒絕既有的制度輪替，反而才是「背離從政初心」。

面對黨內「2年條款」的去留爭議，麥玉珍明確表態，民眾黨一向堅持「誠信重於算計」。她強調，立委依制度輪替是民主常態，不論2年或4年都是服務，真正重要的，不是個人下一個位置，而是政黨是否具備清楚、可持續的人才培養與政策延續機制。

民眾黨立委林國成則於昨（7）日上政論節目時，表態尊重黨中央決定，但指出若是以「法案沒過」為由留任，將造成「考試及格的人要卸任、不及格的人反而留級繼續讀」反常現象，直言不符社會邏輯。他呼籲黨中央，在決策時，應考慮老百姓觀感。

