陳昭姿獨留！黃國昌等6人確定2/1去職 立院已收辭職書程序進行中

民眾黨前主席柯文哲在競選總統時提出「兩年條款」，現任8名立委除了劉書彬、陳昭姿外，包括黃國昌、黃珊珊等6人將於2月1日辭職，黃等人5日已曝簽署辭書並送交立院，立法院9日發函各單位。根據《公職人員選舉罷免法》規定，立法院註銷名籍公函送中選會，15日內公告遞補名單。

民眾黨兩年條款歷經不少風波，前立委吳春城因壯世代爭議提早一年請辭，由東吳大學政治系教授劉書彬遞補，任期至明年。原先黃國昌、黃珊珊、林國成、麥玉珍、陳昭姿、林憶君、張啓楷等7人均需要在2月1日請辭，不過，因民眾黨前主席柯文哲承諾陳昭姿，完成代理孕母解禁才需要卸任，因此陳昭姿未與其他6名立委遞交辭職書。

立法院5日已收到黃國昌等6人辭職書，並發函各單位。讀者提供

黃國昌等人5日已簽署辭職書，並交付立院。立法院9日發函給秘書處等單位，因6人2月1日起辭去立委職務，若有應辦應結事項，查照逕辦。

立院人事處的查照案，也列入週二程序委員會議程草案。

根據《選罷法》規定，不分區立委除以書面聲明放棄遞補者外，若有缺額，由各政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。

《選罷法》也規定，遞補作業程序自立法院註銷名籍公函送達中選會起15日內，經中選會完成相關作業後，由中選會公告遞補名單，並回函立法院，完成遞補程序。

