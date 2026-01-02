陳昭姿畢生心願還沒過！兩年條款有變數？柯P埋伏筆：私下討論

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等人出席「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。李政龍攝



白委陳昭姿畢生推動代理孕母入法，民眾黨前主席柯文哲今天（1/2）陪同拜會藍綠立委，盼推動《人工生殖法》修法，對於若本會期修法未通過，陳昭姿是否會遵「兩年條款」規定？柯文哲語帶保留表示，「這個我們私下討論」，黨內問題黨內會解決。

柯文哲、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿及立委麥玉珍、黃珊珊、林憶君、劉書彬、林國成今上午舉行記者會。柯文哲表示，在陳昭姿要上任時，他們有討論過，陳很關心人工生殖法，是她個人切身之痛，他當時「也許太天真」，跟陳說「這有什麼困難，該做就去做，這沒問題，這可以列為民眾黨優先法案」，結果後來很抱歉，他去坐牢一年，出來前面四個月每天只能讀卷宗，上週法庭言詞辯論結束，才有時間處理此事。

柯文哲強調，這就是該做就做，不要為了黨派之爭，為反對而反對，讓一件本來就該做的事情沒有做，今天來拜託國民黨、民進黨立委，這跟意識形態無關、是民生法案，「拜託讓我們做該做的事，就這麼簡單」。

媒體追問陳昭姿，這會期《人工生殖法》還是沒有通過的話，會按照兩年條款的約定，還是會選擇要繼續留任？柯文哲幫忙代答，「這個我們私下討論」。他說，該過的就過嘛！這個就是他不高興的地方，就是說這也沒有意識形態、它是民生法案，為了這種黨派之爭在卡2年，這沒有道理，所以應該要最快的速度讓它通過，其他的問題，「黨內問題我們黨內會解決。」

此外，對於未來每週二、五是否會參加黨團會議，他表示不會，這還是尊照黨的機制，自己今天真的是為了陳昭姿，因為他答應過陳要幫她，自己不是不幫她，因為他剛好坐牢做一年沒辦法，上週二言詞辯論才結束。

至於是否會拜會立法院長韓國瑜？柯說，不要說「拜會」，是「拜訪」，他跟韓國瑜本來交情就不錯，所以朋友也可以大家去吃飯、喝茶，不要搞得好像什麼「黨對黨談判」，他跟韓國瑜本來就是好朋友，有什麼奇怪。

