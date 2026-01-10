陳昭姿稱子宮本來就是工具！台大名醫施景中不忍了：醫學院不會這樣教

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，還稱自己是醫學院畢業的，「子宮本來就是工具」，相關言論引起爭議。台大醫院婦產科名醫施景中今（10）日也忍不住發聲直呼，在醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生。

陳昭姿力推將代理孕母制度納入《人工生殖法》，前民眾黨主席柯文哲表達力挺，還到立法院拜會立法院長韓國瑜以及朝野立委，更稱推動代理孕母是陳昭姿畢生心願。而陳昭姿還說，自己是醫學院畢業的，「子宮本來就是工具」，除了孕育小孩沒有其他功能，本來就是工具啊。

相關言論不僅在網路上引起討論，施景中也忍不住發聲直呼，「醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生」。

施景中指出，陳昭姿說「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」這句話可能也不正確，現在根據大規模且品質良好的臨床研究，因各種原因、婦科手術必須要將子宮切除者，即使卵巢保留，代謝疾病（如高血脂症）或心血管疾病的風險，都會顯著增加。

施景中表示，隨著自己對子宮了解的越深，它還有更多尚未研究清楚的微環境調控，所以子宮怎麼會沒有其他功能呢？最後他也提醒，請不要因噎廢食，而拒絕因婦科疾病、必須切除子宮的狀況。

