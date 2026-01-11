陳昭姿稱推動代理孕母是「畢生心願」...許美華批「荒謬絕倫」：拿不出完整法案和論述、推動法案理由「只剩情緒綁架」！

前民眾黨主席柯文哲9日證實，他當初承諾立委陳昭姿將《人工生殖法》列為民眾黨優先法案，推行完畢才交接；陳昭姿也說，「我跟柯文哲簽的是代孕條款、不是兩年條款」。對此，反紫光成員許美華昨（10日）批評，「陳昭姿跟柯文哲出來推代理孕母這件事，整個過程真是荒謬絕倫」。

許美華昨日於臉書發文指出，最荒謬的不是柯文哲說陳昭姿畢生心願就是推動代理孕母，用這個理由要大家趕快讓法案通過，「真正最荒謬的奇異點是，如果代理孕母真的是陳昭姿畢生想要推動的理念，照理說，最瞭解代理孕母這題利弊得失、正反意見（Pros and cons）的人，無疑應該是陳昭姿」。

許美華表示，陳昭姿應該非常理解社會大眾擔心、反對的原因。許美華說，她最大的疑問是，以此為畢生心願的陳昭姿，「為什麼沒有用畢生心力，針對代理孕母可能產生的所有疑慮，做出完整的回應說帖，說服社會大眾，而且，寫出脈絡完整的法案？」

許美華直言，既然這是畢生所望，「你理應對這個議題做足各種辯論準備，來好好回應、解答台灣社會，對代理孕母可能產生的各種負面效應，不是嗎？」許美華表示，「結果，情況完全不是這樣」。

許美華指出，最近幾天，各方提出有關代理孕母可能衍生、多到數不完的問題，提案的民眾黨陳昭姿還有幫她背書的柯文哲，完全答不出來，「先不說柯文哲挺陳昭姿的背後政治算計；自己曾經是醫生的柯文哲，護航的理由更是離譜」。

柯文哲稱，「子宮本來就是工具」、「先求有，再求好」、「沒有爭議的部分先過」，其餘爭議部分再慢慢討論，讓陳昭姿可以卸任交接。許美華直呼，「先求有，再求好？」她直指，這個「有」，後果是很恐怖的。

對於柯文哲稱「沒有爭議的部分先過」，許美華質疑，「代孕整件事都有爭議，哪來沒有爭議的部分？」「孕母、胎兒、小孩在過程中的人權被侵害時，各種法律紛爭、道德爭議發生的時候，是你柯文哲要出來處理嗎？你柯文哲承擔得了嗎？」

許美華批評，一個畢生心願就是推動代理孕母的陳昭姿，不只拿不出完整法案和論述說服社會大眾，最後民眾黨提案，是用九條簡單到不行的條文夾帶在《人工生殖法》中，「一個自詡畢生推動代孕合法化的人，推出來的法案內容居然就只是這樣？推動法案的理由只剩下情緒綁架？」

許美華質疑，「這樣的政黨、如此輕忽的立法態度，最崇拜科學理性務實精神的民眾黨小草，你們支持得下去？」她提及，十年前，奇遊團教授戰友們站出來反紫光的時候，從發起連署開始，開記者會、寫文章、上節目、到處找人遊說、辯論，碰了多少釘子、受了多少羞辱，「即使面對巨大逆風，奇遊團當年還是沒有放棄論述和說服」。

許美華表示，針對當時無數開放中資的聲音，奇遊團都一一認真的提出相對論述，努力的做出回應，「那些論述或許當下沒有用，但我們至少做到一個議題倡議者該做、能做的所有努力，對得起自己」。

許美華說，陳昭姿的人生挫折讓人同情，「但是，真的要提醒民眾黨，要推代孕這麼嚴峻的議題，連完整法案、論述、說帖、Q&A都拿不出來，現在還把責任推給執政黨，要行政院提案？」

許美華質疑，代理孕母這題不是不能討論，「但是，要推動爭議如此重大的法案，心態可以這麼便宜廉價嗎？」她直言，「是的，我要說的就是，民眾黨陳昭姿柯文哲，你們根本沒有努力，因為我知道，真正在乎議題成敗，付出全力想要達成不可能任務的團隊，是什麼樣子，因為我真的看過」。

