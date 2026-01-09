陳昭姿稱與柯文哲約定非兩年條款 林國成稱不予置評：由大家評斷

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨內規定下立委兩年條款，首批立委將在31日任期屆滿離職，但立委陳昭姿卻因人工生殖法修法未完而未簽辭職書，引發黨內其他立委雜音，立委林國成在政論節目中拋出「考試不及格人反倒留任」的說法，引發關注，陳昭姿則說自己約定非兩年條款而是「代孕條款」，要完成後離任。林國成今（9）日被問及此事時回應，這記者要去問黨部，他自己遵守黨裡面，至於是否公平就由大家評斷。

陳昭姿的兩年條款議題，成為民眾黨內議論焦點。（圖／資料照）

陳昭姿昨天受訪時，被問到林國成在政論節目中說的「考試不及格人反倒留任」說法，陳昭姿反問，這跟考試有關係嗎？她也不瞭解林國成這段話的意思，因為她也沒有直接跟林國成請教過，並曝自己與柯文哲約定不是兩年條款，而是代孕條款。

林國成今天受訪時被問到這議題時說，這部分，不分區遵守黨的規定，「至於其他部分我不了解」，「但我們也是遵守中央規定，不分區本來就服從黨的意志，至於黨如何去做也不予置評，只有一句話服從」。

記者追問，如果陳昭姿因人工生殖法留下公平嗎？林國成回應，「這你要去問黨部，因為我遵守黨裡面，至於其他是不是公平，就由大家做評斷，我該做的已經做，至於其他部分不予置評」。



