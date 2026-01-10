陳昭姿稱醫學院畢業「子宮本來就是工具」只能生育...施景中轟：醫學倫理老師不會這樣教學生！

民眾黨立委陳昭姿欲推「人工生殖法」納入代理孕母惹議，她過去曾說「子宮本來就是工具」、「除了孕育小孩沒有其他功能」。台大婦產科名醫施景中怒批，在醫學院𥚃，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生，且根據臨床研究，若切除子宮、代謝疾病和心血管疾病都會顯著增加。

施景中今日在臉書發文表示，陳昭姿說她是醫學院畢業「子宮本來就是工具」；他直言，但在醫學院𥚃，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生。

另外，陳昭姿又說「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，施景中直言，這句話可能也不正確，現在根據大規模且品質良好的臨床研究，因各種原因、婦科手術必須要將子宮切除者，即使卵巢保留，代謝疾病如高血脂症或心血管疾病的風險，都會顯著增加。

「隨著我對子宮了解的越深，它還有更多我們尚未研究清楚的微環境調控」，施景中嘆道，子宮怎麼會沒有其他功能呢？

（圖片來源：網路、台大醫院）

