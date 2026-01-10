陳昭姿稱「子宮本來就是工具」 施景中：醫學院老師不會這樣教學生

陳昭姿強推代理孕母，不過相關爭議在社會引起討論。（鏡報李智為）

民眾黨立委陳昭姿欲推《人工生殖法》修正草案納入代理孕母惹議，她曾說「子宮本來就是工具」「除了孕育小孩沒有其他功能」，此番言論掀起社會輿論。台大婦產科名醫施景中怒轟，在醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生。

施景中今（10日）於臉書指出，「可是陳昭姿說她是醫學院畢業，她說：『子宮本來就是工具』」，不過在醫學院裡，無論是婦產科或醫學倫理的教師都不會這樣教學生；然而陳昭姿又表示「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能。」

施景中指出，「這句話可能也不正確，現在根據大規模且品質良好的臨床研究，因各種原因、婦科手術必須要將子宮切除者，即使卵巢保留，代謝疾病（如高血脂症）或心血管疾病的風險，都會顯著增加。」

施景中表示，隨著他對子宮了解的越深，子宮還有更多我們尚未研究清楚的微環境調控。子宮怎麼會沒有其他功能呢？「同時提醒大家，請不要因噎廢食，而拒絕因婦科疾病、必須切除子宮的狀況。」

貼文也迅速引起網友與醫界留言，「代理孕母只是第一步，接下來就是買賣器官、人口，絕對不可以通過！」「這樣說話的真的不是把女性當成一個工具看待？」「身體的任何器官跟機能都有它存在的意義和重要性，不可輕易捨棄」。

