陳昭姿稱「子宮本就是工具」 婦產科名醫施景中駁斥：醫學院沒有老師這樣教
立法院9日排審《人工生殖法》修正草案期間，民眾黨立委陳昭姿發言指出，自己醫學院畢業，並稱「子宮本來就是工具」、「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，相關言論引發爭議。對此，台大婦產科名醫施景中發文反駁，直言「醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生」。
施景中指出，將子宮簡化為「工具」，本身即違背醫學對人體器官的基本理解；關於「子宮除了孕育胎兒沒有其他功能」的說法，也與現有醫學研究結果不符。根據近年大規模且品質良好的臨床研究顯示，因各種原因接受婦科手術而必須切除子宮的女性，即便卵巢得以保留，其日後罹患代謝性疾病（如高血脂症）以及心血管疾病的風險，仍會顯著增加。
施景中表示，隨著醫學研究持續進展，對子宮的理解也不斷深化。除了已知的生殖功能外，子宮在人體內可能還涉及更多尚未被完全釐清的「微環境調控」機制，顯示其生理角色遠比過去想像得更為複雜，並非單一用途的器官。
不過，施景中也特別提醒，相關討論不應被過度簡化解讀，「請不要因噎廢食」，若因婦科疾病或醫療必要而必須切除子宮，仍應依專業醫療判斷處理，不能因此拒絕必要的治療。
為說明醫學觀點的演進，施景中也舉例，盲腸過去曾被認為是無用器官，但後續研究發現，盲腸具有免疫調節功能，並可能在腹瀉時成為腸道益生菌的「避難所」，顯示人體器官的功能往往隨研究深化而重新被理解。
