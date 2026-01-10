陳昭姿稱「子宮本就是工具」 施景中批：老師不會這樣教學生

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨立委陳昭姿近期為積極推動自身版本的《人工生殖法》修法草案，頻頻拜會各黨團遊說，希望獲得支持。不過，其版本論述仍引發外界質疑，恐怕將女性子宮淪為利益交換的工具。對此，陳昭姿強調自己具備醫學院畢業背景，並認為「子宮本來就是工具」，引發台灣社會譁然。對此，台大婦產科名醫施景中撰文怒批，指出在醫學院裡，不論是婦產科或醫學倫理的老師，都不會這樣教學生。



民眾黨立委陳昭姿近期為積極推動自身版本的《人工生殖法》修法草案，頻頻拜會各黨團遊說，希望獲得支持。不過，其版本論述仍引發外界質疑，恐怕將女性子宮淪為利益交換的工具。對此，陳昭姿強調自己具備醫學院畢業背景，並認為「子宮本來就是工具」，引發台灣社會譁然。對此，台大婦產科名醫施景中撰文怒批，指出在醫學院裡，不論是婦產科或醫學倫理的老師，都不會這樣教學生。

廣告 廣告

陳昭姿醫學院畢竟稱「子宮本就是工具」 施景中批：老師不會這樣教學生

陳昭姿主張自身是醫學院畢業，主張「子宮本來就是工具，除了孕育小孩無其他功能」。（圖／民視新聞資料照）





他進一步表示：「隨著我對子宮了解得越深，它還有更多我們尚未研究清楚的微環境調控。子宮怎麼會沒有其他功能呢？（警語：請不要因噎廢食，而拒絕在婦科疾病情況下、必須切除子宮的醫療處置）。」不少網友看完後紛紛表示：「真心覺得這種立委還能繼續延任？？而且還可以拿來利益交換」、「這樣說話真的不是把女性當成工具看待嗎？」、「身體的任何器官和機能都有其存在的意義與重要性，不可輕易捨棄」、「她對所有人的子宮都毫不尊重」、「一個女性竟然如此看待自己身上的器官，為了政治實在滿口胡言，對自己都如此不尊重」。





原文出處：陳昭姿醫學院畢竟稱「子宮本就是工具」 施景中批：老師不會這樣教學生

更多民視新聞報導

一眼看新聞／《人工生殖法》掀2派論戰！「政院、白委版差異」曝光

囂張男昔喊「X賴清德」下場曝光 四叉貓揭真實身分網傻眼

黃國昌辭立委被酸「壯烈畢業秀」 媒體人點1關鍵：邏輯荒謬

