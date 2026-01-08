陳昭姿立委任期不受限兩年條款 親曝「和柯文哲約定」

即時中心／徐子為、魏熙芸報導



日前傳出民眾黨立委陳昭姿不受2年條款限制，可能留任，民眾黨主席黃國昌今6日鬆口，陳要等到《人工生殖法》修法告一段落後，才會離開，不過此決定也引起民眾黨內風暴，白委林國成比喻「考試不及格反倒留任」。對此，陳昭姿今（8）天下午親上火線，單獨接受《民視》訪問，陳昭姿指出「我不是兩年條款」，她跟柯文哲約定的是「代孕條款」，就是要代孕法案完成之後才離任。





黃國昌5日透露，他已簽署辭職書，任期到1月底，其他白委也是如此，儘管柯文哲曾提及黃可續留立法院，但他盼外界認為「民眾黨是有制度的黨」；至於陳昭姿「比較特別」，會再與柯文哲處理。



不料，同黨立委林國成直接上《TVBS》政論節目上表達異見，他稱「身為一個不分區（立委），當然尊重黨中央，我舉例，如果用個案沒有透過就可以延任，其實，考試及格人就要卸任，考試不及格人就要留任，這基本上，整個外面看起來是不太符合邏輯」。



今天立法院衛環聯席委員會排案審查《人工生殖法》修法提案，陳昭姿受訪時，不滿目前的修法進度，呼籲今天的召委、民進黨籍立委劉建國要延長開會時間，有必要的話應另日續行審議。



針對林國成的「考試不及格人反倒留任」說，陳昭姿回應反問，這跟考試有關係嗎？她也不瞭解他這段話的意思，因為她也沒有直接跟林國成請教過。



至於外界關注的兩年條款，陳昭姿表示，她跟柯文哲訂的不是兩年條款，她跟柯文哲約定的是「代孕條款」，就是要代孕法案完成之後才離任，如果大家有疑慮，現在距離這會期休會還有兩三週，所以她才會期待趕快努力，盡量跟其他的（民眾黨）立委（任期）一致。



陳昭姿也再強調，她的確跟柯文哲約定，不是用「兩年」來做基礎，而是完成法案。





