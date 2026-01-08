陳昭姿續任立委？林國成喻「考試不及格要留任」不合邏輯

即時中心／徐子為報導



日前傳出民眾黨立委陳昭姿不受2年條款限制，可能留任，民眾黨主席黃國昌鬆口，陳要等到《人工生殖法》修法告一段落後，才會離開。對此，有白委公開表態，比喻「考試不及格人就要留任」，認為這會讓外界看來不合邏輯。





黃國昌5日透露，他已簽署辭職書，任期到1月底，其他白委也是如此，儘管柯文哲曾提及黃可續留立法院，但他盼外界認為「民眾黨是有制度的黨」；至於陳昭姿「比較特別」，會再與柯文哲處理。



6日媒體聯訪時詢問黃國昌，針對傳出黨團成員對2年條款有意見的回應，黃國昌當時說，民眾黨有制度，他澄清，「傳出白委有意見」是沒有事實證據基礎的流言，沒有回應必要；甚至反問媒體，是哪一位立委有意見。



不料，林國成直接上《TVBS》政論節目上表達異見，他稱「身為一個不分區（立委），當然尊重黨中央，我舉例，如果用個案沒有透過就可以延任，其實，考試及格人就要卸任，考試不及格人就要留任，這基本上，整個外面看起來是不太符合邏輯」。



此話一出，讓身旁的國民黨籍立委柯志恩、桃園市議員凌濤等人尷尬得笑出來。

對此，網友紛紛嘲諷留言表示「終於有人看不下去了！兩年條款可以因為個案就鬆動？不是說民眾黨是一個很有制度公開透明嗎？」、「果然是戀棧權位」、「黨內互打了」、「公開透明，但制度想改就改」。









