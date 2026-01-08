陳昭姿續留立院？脫口「我沒簽兩年條款」！代孕修法最終無共識

立委陳昭姿質詢。李政龍攝



外傳民眾黨立委陳昭姿因《人工生殖法》修法尚未完成，將不受民眾黨「兩年條款」限制。今（8）日立法院審查相關修法時，陳昭姿疑似情緒激動，脫口而出「我沒有簽兩年條款」，此番發言也被外界解讀為間接證實，她將續任立委，不會與同黨立委黃國昌一同請辭。

《人工生殖法修正草案》是否納入代理孕母，引發社會高度關注。立法院社福及衛環委員會今日排審相關修法，直到下午4時左右才開始逐條討論，但歷經約一個半小時討論後，不僅法案名稱未能取得共識，連最具爭議、是否提及代孕的第一條條文也無共識，召委劉建國到最後宣布，其餘條文擇期繼續審查。

衛福部長石崇良今日上午也重申衛福部態度，強調此次修法的核心精神在於落實並尊重女性生育權，重點包括擴大單身女性與女女同性婚配偶，在本身具備子宮的情況下懷孕生育的權利，同時將人工生殖子女的最佳利益明文入法，並強化生殖機構的品質管理。至於代理孕母議題，石崇良指出，社會仍存在諸多歧見，仍需更多時間凝聚共識。

