「陳昭姿自己根本用不到代孕了」 醫嘆：為了利他大愛忍受綠營無情打擊

立法院排審《人工生殖法》修正案，不過3黨各有堅持與爭議，代理孕母是否納入法制成為爭議焦點。對此，精神科醫師沈政男今（11）日在臉書發文表示，前民眾黨主席柯文哲陪同陳昭姿為推動代理孕母到處拜訪，「證明了在性別意識上，他已經遠遠超越那些批評他的綠營人士，那些人已經沒有資格再批評柯文哲的性別意識了！」

沈政男表示，荷蘭每年代理生育50件，近年累積165件，代理孕母都是親戚或熟人，大家都滿意，沒有發生任何問題，荷蘭核准的就是所謂利他代孕，幫忙別人實現生下像自己小孩的人生願望。目前荷蘭仍欠缺完整法律架構，完成以後勢必會有更多人使用代理生育，狀況跟澳洲、英國還有比利時差不多，完全不會有什麼問題。

沈政男說，更何況是台灣，健保號稱世界第一，人工生殖技術也是頂尖，還有比西方國家更好的家庭與社區支持環境，怎麼會把代理生育想成人吃人的暴行？「就只是幫忙你的姊妹或同學，借肚子讓他們實現生下像自己小孩的人生願望，就好像有人捐肝救親人一樣，需要在那邊大驚小怪嗎？」

沈政男表示，陳昭姿的草案寫得非常嚴謹，她倡議已經20幾年了，為什麼要費盡千辛萬苦，忍受廣大綠營人士無情又無恥的打擊？立這法，她用得到嗎？就是出於利他大愛，她自己根本就用不到了；就好像當年因為孩子車禍，而倡議第三責任險的柯媽媽一樣。



沈政男說，陪同陳昭姿到處拜託其他立委與黨團的是柯文哲，他沒說什麼，但這樣的舉動，證明了在性別意識上，他已經遠遠超越那些批評他的綠營人士，「從今以後，那些人已經沒有資格再批評柯文哲的性別意識了！」

沈政男嗆，誰在為子宮有問題的女性爭取代孕權利？誰最能同理男同志的生育需求？就是因為一、兩句政治不正確的性別用語，就被打成十惡不赦的柯文哲，從他們反對男同志的代理生育來看，民進黨爭取同志權益，顯然就是做半套、打假球。

沈政男表示，不想結婚的人就不要結、想結婚的人就去結，這就叫婚姻平權，不是嗎？同理，不想生的人就不生、想生的人就可以生，不會因為性別取向與生理構造而有不同，這就叫生育平權。

