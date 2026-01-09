陳昭姿自爆未簽兩年條款 柯文哲：有答應她在任內完成代孕修法

民眾黨前主席柯文哲為協助立委陳昭姿力推《人工生殖法》修正案，今（9）日赴立院拜會院長韓國瑜，並於會後舉行記者會，不過陳昭姿昨天公開表示自己沒有簽下「兩年條款」，引發部分黨內立委不滿。柯文哲表示，民眾黨的確有兩年條款，但自己也有答應陳昭姿在任內完成代孕法案，因為這是她畢生的心願。

柯文哲說明，因為民眾黨身為小黨，為了讓更多地區或不同專業的人士都能參與，所以在2024年參加總統大選期間，在徵召不分區立委時的確設有兩年條款，希望每個人都能把2年當成4年在用，認真投入立法工作。

廣告 廣告

而在邀請陳昭姿擔任不分區立委時，對方提到自己的畢生心願就是推動代理孕母，因為她本身是先天子宮發育不良，無法生育，雖然有領養孩子，但沒有親生骨肉仍是一個遺憾，由於自己受過這種痛苦，所以希望在台灣能夠推代理孕母。

柯文哲說，當時聽到這個法案時心想，既沒統獨問題，也沒有什麼意識形態，更沒涉及政黨利益，既然在醫學、社會上有需要，倫理上也沒問題，就爽快承諾陳昭姿將該法案列為民眾黨的優先法案來推動，並且答應在她任內把這項法案推行完畢。隨後柯文哲話鋒一轉表示，只是做夢也沒有想到自己會去坐牢一整年，且交保出來的前4個月都在跑法院，直到上週二法庭辯論結束，才有時間處理這些事情。

柯文哲強調，這項法案是一個民生議題，為那些不能夠懷孕又想有親生骨肉，因此需要代理孕母的人所推行，就這麼簡單而已。他也認為法案的推動是「先求有再求好」，只希望能先通過，未來有爭議的部分再慢慢討論，讓陳昭姿達到她畢生的心願後，可以儘快卸任儘快交接。

柯文哲也坦言，當初是希望利用這個比較無關統獨意識形態、政黨利益的案子，降低朝野對立的氛圍，可是如今卻沒有看到衝突降低，反而是持續升溫，因此呼籲台灣社會不要太過分裂，為反對而反對，持續拉高朝野對立的氛圍。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

人工生殖法卡關！黃國昌痛批綠委刻薄、為反而反

柯文哲拜會韓國瑜 韓國瑜送上首張「馬上幸福」春聯

被傳主動求參加柯韓會...王世堅怒駁「我不去了」 韓國瑜歉：是我邀約