陳昭姿自爆沒簽「兩年條款」！柯文哲親說明：答應她弄完代孕修法再走

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委陳昭姿8日就代理孕母修法與綠營爭執時公開表示「我沒有簽兩年條款」引起關注。民眾黨前主席柯文哲今（9）日表示，徵召時的確有兩年條款，但有答應陳昭姿「一定讓她任內完成這法案」；陳昭姿則表示，自己當初知道有兩年條款，但當時告訴柯文哲「如果一年能完成，我可以一年就離開」，沒想到困難重重，但代理孕母法案三讀通過後她就會辭職。

柯文哲今天在陳昭姿、黃國昌陪同下拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，商討人工生殖法修法，隨後民眾黨團召開記者會，柯文哲表示，民眾黨在徵召不分區時的確有兩年條款，因希望更多人參與，也可以涵蓋更多地區與不同專業的人，因此訂下兩年條款，雖知道交接時會青黃不接，但當時是希望每個人認真工作，兩年當四年用。

柯文哲說，當時跟陳昭姿談時，她說自己「畢生的心願」就是推動代理孕母，「當時聽到心裡在想，這也不是統獨、意識形態的問題，就答應她列為優先法案，一定讓她任內完成這法案，我有答應陳昭姿讓她完成這個法案」。柯文哲說，社會上就是有人需要代理孕母，所以當時爽快答應陳昭姿，並將代理孕母列為優先法案，「故事就是這樣」。

柯文哲也說，希望在最短時間讓陳昭姿達到畢生心願，趕快交接就好了，台灣社會不要為反而反，他本來也是希望藉代理孕母法案降低朝野對立，但沒想到還是在吵架。

陳昭姿則表示，2023年柯文哲邀請她加入團隊，自己說出「畢生心願」後問柯文哲是否接受支持這法案，柯文哲則是回去研究才答應。她接續表示，自己當初知道有兩年條款，但當時告訴柯文哲「如果一年能完成，我可以一年就離開」，沒想到進入立院後沒想到會更艱難。她也表示，昨晚柯文哲貼心打給自己說「你被剝了一層皮」，「我跟他說這只是經歷的上百上千場中的其中一場」。陳昭姿最後表示，代理孕母修法三讀通過後，她就會辭職離開，希望能早日完成。

