陳昭姿若卸任「台灣恐失IPAC會員資格」 吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

受限於民眾黨兩年條款，立委陳昭姿有可能離開立院，但「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）需要民主國家議會的「執政黨」與「主要在野黨」立委同時加入，才能取得會員資格，如果陳昭姿卸任而無人接棒，台灣有可能失去會員資格。對此，民進黨立委吳思瑤今（1/10）天在社群平台發文，認為此事一碼歸一碼，民進黨不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿，不管陳何時卸任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

對於陳昭姿卸任恐怕會導致台灣失去IPAC會員資格，民眾黨主席黃國昌昨天表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，當初陳昭姿說要參加 IPAC，他給予最大支持，而且重點是，「陳昭姿走入會場，台灣才可以成為會員。」

民眾黨前主席柯文哲也說，副總統蕭美琴可以到歐洲議會演講，也是有賴陳昭姿幫忙，因為陳願意聯署，讓民進黨政府有機會到國際上，結果民進黨的回報就是踹陳昭姿一腳，「不要把這種不善良的文化喔，變成台灣社會的一種普遍現象，我覺得這很糟糕。」

吳思瑤今天在社群平台「threads」上發文，表示此事一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致。就像人工生殖技術與代孕脫鉤一樣，《人工生殖法》與IPAC也沒有絕對的對價。在國民黨杯葛抵制下，台灣能順利加入IPAC，確實衷心感謝陳昭姿委員，這份肯定與感謝未曾也不會改變。

吳思瑤強調，民進黨不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿的一切，支持加入IPAC，與民主同盟國家站在一起抵禦中共打壓，希望不只是陳的個人主張，也會是民眾黨的政黨主張。她說，不管陳昭姿何時卸任、由誰接任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

吳思瑤表示，她相信守護台灣也是陳昭姿委員的畢生心願，一起促成民眾黨為台灣發聲，這就是賴清德總統一再強調的「我們雖然不同黨，但都是同一國」，對內可以競爭，意見可以不同，對外都要團結一致。

