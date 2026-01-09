陳昭姿若卸任「台灣恐失IPAC會員資格」 黃國昌：國家利益放在政黨利益之上

台灣民眾黨記者會，柯文哲（中）、陳昭姿（左）、黃國昌（右）。廖瑞祥攝



受限於民眾黨兩年條款，立委陳昭姿有可能離開立院，資深媒體人黃暐瀚指出，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）需要民主國家議會的「執政黨」與「主要在野黨」立委同時加入，才能取得會員資格，如果陳昭姿卸任而無人接棒，台灣有可能失去會員資格。對此，民眾黨主席黃國昌回應，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，當執政黨擺爛時，在野黨會負責撐起國家，「這件事情我們一直在做。」

民眾黨前主席柯文哲今天下午前往立法院拜會院長韓國瑜，遊說支持《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，並在會後召開記者會。對於陳昭姿如果卸任、且無人接棒，台灣有可能失去IPAC會員資格，黃國昌表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，當初陳昭姿說要參加 IPAC，他給予最大支持，而且重點是，「陳昭姿走路會場，台灣才可以成為會員。」

黃國昌批評，同一時間民進黨立委王定宇卻說，原訂台灣國會議員可以列席參與內部會議，但因為在野黨立委沒有出席，因此台灣立委無法參與IPAC內部會議，但王的指控不分是非，「反正網軍在手上、媒體在手上，綠色媒體就是會幫助抹黑攻擊。」

黃國昌強調，當執政黨擺爛時，在野黨會負責撐起國家，「這件事情我們一直在做，而且接下來會一直做下去。」

柯文哲也說，副總統蕭美琴可以到歐洲議會演講，也是有賴陳昭姿幫忙，因為陳願意聯署，讓民進黨政府有機會到國際上，結果民進黨的回報就是踹陳昭姿一腳，「不要把這種不善良的文化喔，變成台灣社會的一種普遍現象，我覺得這很糟糕。」

