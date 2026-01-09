陳昭姿若卸任「台灣恐失IPAC會員資格」 黃暐瀚曝原因：沒有藍委願意加入

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅陳昭姿未繳回，而陳昭姿昨(8)日表示，自己跟柯文哲約定的不是兩年條款，引發熱議。不過，資深媒體人黃暐瀚指出，若陳昭姿離開立院，台灣恐將失去「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）會員國資格。

民眾黨立委陳昭姿是否留任立委引發關注，黃暐瀚今(9)日指出，他所關注的則是，一旦陳昭姿離開立院，好不容易才加入的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），台灣恐將失去會員國資格。

廣告 廣告

黃暐瀚表示，IPAC需要民主國家議會的「執政黨」與「主要在野黨」一比一同時加入，才能取得會員資格。然而主要在野黨國民黨沒有一位立委願意加入，IPAC經過討論後，認定擁有8席的民眾黨，在國會掌握關鍵席次，也符合「主要在野黨」的資格，於是2024年陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入IPAC。因此，若陳昭姿卸下立委身份，台灣恐怕將跟著失去IPAC的會員資格。

原始連結







更多華視新聞報導

蕭美琴歐洲議會IPAC演說 綠讚外交突破藍盼具體成果

國會助理發起助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

不滿陳昭姿還沒辭立委？ 林國成喊「不太符合邏輯」：考試不及格的人就要留任？

