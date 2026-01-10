陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「需完成代孕法案」

台北市 / 綜合報導

民眾黨2年條款有例外，如今立委陳昭姿辭職書也曝光，上面前主席柯文哲還特別親筆備註「必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」。就目前來看，除了陳昭姿以外，其他民眾黨立委都得遵循2年條款，包括林國成及麥玉珍都不滿，對此，民眾黨中央委員也喊話，希望黨內不要再內耗。

辭職書三個大字內容本人陳昭姿，自即日起辭去立委委員一職，民眾黨中央委員許瑞宏臉書，PO出照片還有陳昭姿簽名，特別的是上面還有手寫備註，「但必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」，並附上柯文哲親筆簽名作證，似乎更加證實陳昭姿，確定將成兩年條款那個例外。

立委(眾)陳昭姿說：「用最快的速度完成，那只要代理孕母三讀通過後，我就會辭職離開。」立委(眾)黃國昌說：「(柯文哲)曾經有答應陳昭姿這件事情，我去年就知道了。」同樣也因兩年條款得辭職的黃國昌，證實自己早已知情，但陳昭姿的去留過程中引起黨內反彈。

立委林國成就在節目上表示，就像考試及格的人就要卸任，考試不及格的人就要留任不符合邏輯，麥玉珍也在臉書發文法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，只是隨著其他6位立委任期屆滿即將辭職，新任立委也將進行遞補，兩年條款制度恐怕也遭質疑。

民眾黨前主席柯文哲說：「民眾黨有兩年條款，但是我也有答應陳昭姿說，要讓她完成這個法案。」民眾黨中央委員許瑞宏說：「支持黨內要團結啦，不要再去內耗了，遵從主席的承諾這樣就好了。」柯文哲的親自承諾換來陳昭姿續任，黨內制度誠信問題再次受到挑戰。

