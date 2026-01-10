陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親簽「必須完成代理孕母法案」

立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案，民眾黨立委陳昭姿（中）手舉標語呼籲民進黨不要阻擋法案。（姚志平攝）

民眾黨不分區立委「兩年條款」將至，但陳昭姿會續任到《人工生殖法》修法完成後才離開，引發白營內鬨。民眾黨中央委員許瑞宏在臉書秀出一張陳昭姿辭職書，上面有民眾黨前主席柯文哲主席親簽註明「必須完成代理孕母法案」。許瑞宏也呼籲，黨內同志團結一致，監督陳昭姿表現，不再黨內相互質疑與發難。

柯文哲在黨主席任內，設「兩年條款」內規，不分區立委4年任期達一半即2年時，需辭職讓後面的順位遞補，除了去年才就職的劉書彬外，包括現任黨主席黃國昌在內的7席民眾黨立委，都將於本月31日離職。陳昭姿因《人工生殖法》修法未完續任，引發黨內其他立委質疑。

許瑞宏9日在臉書貼出陳昭姿辭職書，上面寫著「本人陳昭姿自即日起辭去立法委員一職」，陳昭姿也已簽名，不過旁邊手寫加註「但必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」，落款人是柯文哲。

許瑞宏說，關於民眾黨不分區立委兩年條款，前黨主席柯文哲曾經承諾過，也確實有一份有條件的辭職書。他認為，或許當初已經預期無法在兩年內完成立法三讀，所以才有但書。但黨內聲音是不滿陳昭姿推動法案態度與積極度，應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。

許瑞宏指出，黨內同志也應再團結一致，監督陳昭姿表現，不再黨內相互質疑與發難，尊重柯文哲的承諾才是。

