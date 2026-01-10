陳昭姿辭職書曝光 民眾黨中央委員：柯文哲親筆寫「需完成代孕法案」

台灣民眾黨記者會，柯文哲、陳昭姿。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲設下不分區立委「兩年條款」，但立委陳昭姿因未完成推動代理孕母解禁，近日多次暗示會繼續留在立法院，更自曝並未簽署兩年條款。柯昨天坦言，當初承諾陳「一定讓你在任內可以完成這個法案」，民眾黨中央委員許瑞宏今（1/10）天更貼出陳昭姿辭職書，證明柯確實有作出承諾，他呼籲黨內同志團結一致，監督陳昭姿表現，不再黨內相互質疑與發難。

針對兩年條款爭議，柯文哲昨天說明，當初邀請陳昭姿加入不分區立委的時候，陳就反映自己有個畢生心願，就是推動代理孕母解禁，原因是她有先天子宮發育不良，所以無法生育、成為人生遺憾，所以希望幫助有類似情況的女性。他表示，當下聽到代理孕母解禁，就覺得這不涉及統獨，也沒有政黨利益問題，所以就承諾陳昭姿「一定讓你在任內可以完成這個法案」，雖然當時有兩年條款，但他還是答應陳的要求。

廣告 廣告

陳昭姿表示，自己一生從來沒有想過要從政，所以當柯文哲找上她時，她就明確要求柯支持代理孕母解禁，她才考慮加入，後來再見面時知道有兩年條款，「我還告訴主席，如果一年內完成，我可以一年就離開，因為我的心願是要完成這個法案。」

陳昭姿強調，只要完成代孕法案，就是完成階段性任務，馬上就會離開立法院，「所以請大家不要執著兩年、兩年半、三年、三年半這個數字，這是對病友負責任的態度，也是對主席負責任的態度。」

時隔一天，許瑞宏在臉書貼出陳昭姿辭職書，上面寫著「本人陳昭姿自即日起辭去立法委員一職」，但旁邊有柯文哲用筆寫下「但必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」。

許瑞宏說，關於民眾黨不分區立委兩年條款，柯文哲曾經承諾過，也確實有一份有條件的辭職書，或許當初已經預期無法在兩年內完成立法三讀，所以才有但書。

許瑞宏認為，黨內聲音是不滿陳昭姿推動法案態度與積極度，應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案，但黨內同志應再團結一致，監督陳昭姿表現，不再黨內相互質疑與發難，尊重柯文哲的承諾。

民眾黨中央委員許瑞宏貼出立委陳昭姿辭職書。翻攝許瑞宏臉書。

更多太報報導

陳菁徽被揭兼任生殖醫療機構負責人 黃捷批無視利益迴避紅線

陳昭姿若卸任「台灣恐失IPAC會員資格」 黃國昌：國家利益放在政黨利益之上

柯文哲承認陳昭姿「不受兩年條款限制」 黃國昌：可做到2028