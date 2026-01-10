陳昭姿辭職書曝光！確有柯文哲親寫「代孕條款」

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，其中立委陳昭姿力推代理孕母合法化，由於法案尚未過關，前黨主席柯文哲點頭讓她完成立法院任務後再辭職，不過此舉引發黨內其他立委的不滿。對此，民眾黨中央委員許瑞宏在臉書曬出陳昭姿的「辭職書」，柯文哲確實在信上親筆寫下辭職條件和親筆簽名。

陳昭姿日前自爆跟柯文哲訂的不是兩年條款，她跟柯文哲約定的是「代孕條款」，就是要代孕法案完成之後才離任。對此說法，柯文哲9日解釋，當時邀請陳昭姿任不分區立委時，陳昭姿表達畢生心願是推動代理孕母。他認為這不涉及統獨、意識形態與政黨利益，因此承諾她會列為優先法案。柯文哲強調，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢，只是他沒想到後來會進看守所。言論一出，立刻引發外界熱議。

對此，民眾黨中央委員許瑞宏9日在臉書發文PO出陳昭姿的辭職書，上面印著「本人陳昭姿，自即日起辭去立法委員一職務，特此聲明。」而柯文哲則在下方用藍筆親手寫上「但必需先完成代理孕母法案（P.S 民眾黨會把此法案當作優先法案推動）」。許瑞宏指出這封辭職書代表2件事，首先柯文哲曾經承諾過，再來確實有一份有條件的辭職書。

許瑞宏表示，或許當初已經預期無法於2年內完成立法三讀，所以才有這個但書，但是黨內的聲音就是在反對推動法案的態度與積極度。鑒於此情況，他認為陳昭姿委員應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。並呼籲黨內同志「也應再團結一致，監督陳委員的表現，不再黨內相互質疑與發難，大家尊重阿北的承諾才是」。





