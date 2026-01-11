陳昭姿辭職書親留但書！柯文哲認了「因是她畢生心願」：沒想到拖這麼久

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，此舉引發其他立委不滿。對此，民眾黨中央委員許瑞宏日前秀出陳昭姿的辭職書，文件上寫有但書「必需完成代理孕母法案」，並附有前主席柯文哲的簽名。柯文哲今（11日）表示，民眾黨確實有「兩年條款」，當時也確實給了陳昭姿這項但書，因為她的畢生心願就是完成代理孕母法案，只是沒想到這麼簡單的民生議題會拖這麼久還沒完成。

柯文哲下午與嘉義市長參選人張啓楷拜訪嘉義市議員陳家平，針對兩年條款但書，柯文哲受訪指出，民眾黨有「兩年條款」，當時確實給了她但書，因為她一生最大的願望就是推動代理孕母法案。只是沒想到，這樣一個簡單的民生議題，會拖這麼久還沒完成。這也反映出台灣社會對立太嚴重，期望能透過對民生議題的討論來降低朝野對立。

柯文哲強調，民眾黨做事不是隨便說說，所有事情都有SOP，民眾黨是一個「說到做到」的政黨，有答應別人的事情就會盡力完成。此外，柯文哲說，據他所知，總統賴清德也曾答應過陳昭姿，但最後卻不了了之，他自己既然答應了，就一定會盡全力完成。雖然他不認為那是他的責任，畢竟過去一年他都在坐牢，根本無法幫忙，但趁現在還有時間，會盡最大努力幫助陳昭姿完成目標，也希望能早日實現她的畢生心願，讓這件事有個完美的結束。

