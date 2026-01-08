陳昭姿駁「考試不及格留任」 曝與柯文哲訂的是代孕條款

民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，且對「兩年條款」態度鬆動，並點頭讓陳昭姿留任至法案通過。（中時資料照／民眾黨團提供）

民眾黨前黨主席柯文哲為「兩年條款」態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，結果引發其他要卸任的白委麥玉珍、林國成不滿，林昨（7日）更以「考試及格者要卸任、考試不及格就留任」形容，認為外界覺得不太符合邏輯。對此，陳昭姿回應，自己跟柯訂的是「代孕條款」，不是兩年條款。

針對林國成以「考試不及格就留任」等問題質疑陳昭姿留任，陳昭姿8日傍晚受訪時先反問，「他說考試不及格是誰？誰考試不及格？」

媒體表示，意思是指2月1日之後要繼續留下來的人。而陳昭姿則質疑，「這跟考試有關係嗎？其實我也不了解他真正講這話的意思，因為我也沒直接跟他請教過。」外界都很關心所謂兩年條款，但他跟柯文哲訂的不是兩年條款，而是訂「代孕法案完成之後」，「我簡單說，我訂的是『代孕條款』，不是兩年條款」。

陳昭姿指出，近日柯文哲也許會讓大家有所了解，如果還有這些疑慮或想法，畢竟目前還有2、3週，所以才期待趕快努力，盡量跟其他白委都一致，「但我的確跟柯P的約定，不是用兩年計算基礎，而是完成法案」。

